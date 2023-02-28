Путіністська партія надумала провести вибори у Донецьку: що відомо

Денис Пушилін

Ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що сьогодні, 28 лютого, кремлівська партія "Единая россия" оголосила про проведення попереднього голосування. Він розповів, що у Донецьку воно відбудеться не тільки в електронному форматі, а й очно.

Про це Пушилін написав у своєму Telegram-каналі.

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"Виборів депутатів усіх рівнів у нас не було давно, а виборів депутатів місцевих рад — з 2010 року. Голосувати у вересні цього року ми будемо за списки партій, і важливо, щоб вони були представлені найдостойнішими людьми. І якщо інші партії вирішують самі, кого включити в такі списки, то "Единая россия" дає можливість робити це безпосередньо громадянам. Це, на мій погляд, найвірніша ознака відкритості", — пише ватажок самопроголошеної "ДНР".

Він додав, що люди будуть голосувати за тих, хто надалі піде від партії на вибори. За його словами, кремлівська партія надає можливість практично кожному стати кандидатом на попередньому голосуванні.

"Усі подробиці будуть опубліковані на ресурсах і у відділеннях партії, але зараз можу сказати лише одне: для висунення своєї кандидатури вам необов'язково навіть бути членом "Единой россии", головне — бажання працювати на благо Республіки", — додав Пушилін.

Нагадаємо, ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін навідався до біженців із Соледара, який російські окупанти потужно штурмували. Він почав роздавати обіцянки про нібито надання допомоги людям.