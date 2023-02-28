Путинистская партия решила провести выборы в Донецке: что известно

Денис Пушилин

Главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что сегодня, 28 февраля, кремлевская партия "Единая россия" объявила о проведении предварительного голосования. Он рассказал, что в Донецке оно пройдет не только в электронном формате, но и очно.

Об этом Пушилин написал в своем Telegram-канале.

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"Выборов депутатов всех уровней у нас не было давно, а выборов депутатов местных советов — с 2010 года. Голосовать в сентябре этого года мы будем за списки партий, и важно, чтобы они были представлены достойнейшими людьми. И если другие партии решают сами, кого включить в такие списки, "Единая россия" дает возможность делать это непосредственно гражданам. Это, на мой взгляд, самый верный признак открытости", — пишет главарь самопровозглашенной "ДНР".

Он добавил, что люди будут голосовать за тех, кто в дальнейшем пойдет от партии на выборы. По его словам, кремлевская партия предоставляет возможность практически каждому стать кандидатом на предварительном голосовании.

"Все подробности будут опубликованы на ресурсах и в отделениях партии, но сейчас могу сказать только одно: для выдвижения своей кандидатуры вам необязательно даже быть членом "Единой россии", главное — желание работать на благо Республики", — добавил Пушилин.

Напомним, главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин посетил беженцев из Соледара, который российские кафиры мощно штурмовали. Он начал раздавать обещания о якобы оказании помощи людям.