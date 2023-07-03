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ПВК "Вагнер" поки не набиратиме найманців

3 липня 2023 03:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ПВК "Вагнер" поки не набиратиме найманців
"ПВК Вагнер Центр" у Санкт-Петербурзі. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина призупинила роботу регіональних центрів вербування найманців у Росії. Поки вирішили припинити діяльність на місяць.

Про це повідомляє ПВК "Вагнер" у Telegram.

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Про причини призупинення вербування компанія повідомила на своїх сторінках у соцмережі.  

"У зв'язку з тимчасовою неучастю ПВК Вагнер у спеціальній військовій операції та переїздом до Республіки Білорусь ми тимчасово призупиняємо роботу регіональних центрів із набору в ПВК Вагнер терміном на 1 місяць", — йдеться в повідомленні.

Щоправда, продовжують роботу кол-центри з влаштування на роботу в ПВК. Які саме вакансії відкрито, не уточнюють.

Зауважимо, на 30 червня набір у ПВК проводили щонайменше у 21 вербувальному пункті у 20 російських містах — це більш ніж половина від усіх пунктів набору, які коли-небудь афішували свій зв'язок із ПВК Вагнер.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі демонтували вивіску ПВК "Вагнер" із бізнес-центру. Нещодавно у будівлі були обшуки після початку заколоту Євгена Пригожина.

Також ми писали, що Федеральна служба безпеки отримала наказ — ліквідувати власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Коли цей наказ буде виконаний і чи виконають його взагалі, невідомо.

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