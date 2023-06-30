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В Белом доме не знают точное местонахождение Пригожина, — Джон Кирби

30 июня 2023 22:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Белом доме не знают точное местонахождение Пригожина, — Джон Кирби
Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в правительстве США пока не располагают достаточной информацией о текущем местонахождении лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина или бойцов, принимавших участие в "бунте" на минувших выходных. Известно, что именно Пригожин организовал восстание против Путина.

Об этом пишет CNN.

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Что сказал Джон Кирби

"У нас нет информации, которую мы считаем достаточно достоверной, чтобы подтвердить его местонахождение, — отметил Кирби. — У нас нет идеальной видимости здесь, где господин Пригожин или где все его бойцы. Я думаю, вы слышали вчера в Пентагоне разговор о том, что у них есть признаки того, что по крайней мере некоторые боевики "Вагнера" были в Украине, но непонятно, сколько (их, — Ред.) и что они собираются (делать, — Ред.)".

Что будет с ЧВК "Вагнер"

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк считает, что российский ЧВК "Вагнер" больше не будет существовать в таком виде, как до бунта в РФ. По его словам, режим российского диктатора Владимира Путина прекратит финансирование.

Какая ситуация с Пригожиным

Федеральная служба безопасности получила приказ — ликвидировать владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Когда этот приказ будет исполнен и выполнят ли его вообще, неизвестно.

Напомним, "бунт" Евгения Пригожина был выгоден части российской политической элиты. Эти люди хотели ослабления единоличных властей президента России Владимира Путина.

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