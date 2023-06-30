В Белом доме не знают точное местонахождение Пригожина, — Джон Кирби
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в правительстве США пока не располагают достаточной информацией о текущем местонахождении лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина или бойцов, принимавших участие в "бунте" на минувших выходных. Известно, что именно Пригожин организовал восстание против Путина.
Об этом пишет CNN.
Что сказал Джон Кирби
"У нас нет информации, которую мы считаем достаточно достоверной, чтобы подтвердить его местонахождение, — отметил Кирби. — У нас нет идеальной видимости здесь, где господин Пригожин или где все его бойцы. Я думаю, вы слышали вчера в Пентагоне разговор о том, что у них есть признаки того, что по крайней мере некоторые боевики "Вагнера" были в Украине, но непонятно, сколько (их, — Ред.) и что они собираются (делать, — Ред.)".
Что будет с ЧВК "Вагнер"
Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк считает, что российский ЧВК "Вагнер" больше не будет существовать в таком виде, как до бунта в РФ. По его словам, режим российского диктатора Владимира Путина прекратит финансирование.
Какая ситуация с Пригожиным
Федеральная служба безопасности получила приказ — ликвидировать владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Когда этот приказ будет исполнен и выполнят ли его вообще, неизвестно.
Напомним, "бунт" Евгения Пригожина был выгоден части российской политической элиты. Эти люди хотели ослабления единоличных властей президента России Владимира Путина.