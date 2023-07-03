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ЧВК "Вагнер" пока не будет набирать наемников

3 июля 2023 03:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ЧВК "Вагнер" пока не будет набирать наемников
"ЧВК Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина приостановила работу региональных центров вербовки наемников в России. Пока решили прекратить деятельность на месяц.

Об этом сообщает ЧВК "Вагнер" в Telegram.

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О причинах приостановки вербовки компания сообщила на своих страницах в соцсети.

"В связи с временным неучастием ЧВК Вагнер в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц", — говорится в сообщении.

Правда, продолжают работу колл-центры по устройству на работу в ЧВК. Какие именно вакансии открыты, не уточняют.

Заметим, на 30 июня набор в ЧВК проводили по меньшей мере в 21 вербовочном пункте в 20 российских городах — это более половины всех пунктов набора, которые когда-либо афишировали свою связь с ЧВК "Вагнер".

Напомним, в Санкт-Петербурге демонтировали вывеску ЧВК "Вагнер" из бизнес-центра. Недавно в здании были обыски после начала мятежа Евгения Пригожина.

Также мы писали, что Федеральная служба безопасности получила приказ — ликвидировать владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Когда этот приказ будет исполнен и выполнят ли его вообще, неизвестно.

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