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ПВК "Вагнер" вербує нових людей через соцмережі, — ЗМІ

31 травня 2023 09:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ПВК "Вагнер" вербує нових людей через соцмережі, — ЗМІ
Найманець ПВК "Вагнер" в Україні. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська приватна військова компанія "Вагнер" вербувала людей у Facebook та Twitter. Зарплату новим найманцям ПВК Євгена Пригожина обіцяли у розмірі близько 3000 євро на місяць.

Про це повідомляє видання Politico.

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Вербування через соцмережі

За інформацією британської дослідницької групи Logically, організатори приватної військової компанії "Вагнер" вербують нових найманців через найпопулярніші соцмережі світу, Facebook та Twitter.

За останні десять місяців оголошення про набір людей в ПВК "Вагнер" набрали майже 120 тисяч переглядів.

Деталі вербувального процесу

Відомо, що оголошення про вакансії у приватній військовій компанії "Вагнер" публікувалися десятками мов, зокрема, іспанською, французькою і навіть в’єтнамською.

Серед вакансій, відкритих у ПВК "Вагнер", йшлося про медиків, операторів дронів і навіть психологів.

Місячну зарплату ці оголошення обіцяли в межах 240 тисяч російських рублів (2800 євро). Також новоприбулим "вагнерівцям" обіцяли пільги, зокрема, медичне страхування.

Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину більше не дозволяють вербувати найманців у в’язницях і колоніях. Взагалі, діяльність "вагнерівців" в Україні російська влада визнала провальною, бо загинуло понад 35 тисяч найманців.

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