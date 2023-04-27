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З'ясувалося, ким Пригожин підсилив ПВК "Вагнер"

27 квітня 2023 10:19
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Приватна військова компанія "Вагнер" поповнилася новими силами
Найманці ПВК "Вагнер". Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Чутки про нестачу живої сили для приватної військової компанії "Вагнер", яку пов'язують з "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним, не відповідає дійсності. Адже нещодавно цей цю військову одиницю підсилили головорізами, яких перекинули з  Лівії.

Про це Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Заяви про брак особового складу у ПВК "Вагнер", є лише чутками", — сказав Снєгирьов.

За його словами, до "Вагнера" нещодавно перекинули, зокрема, з Лівії "підрозділ під командуванням "Ратибора", який є одним з найбільш боєздатних підрозділів цієї військової компанії. 

Як зазначив Снєгирьов, в Україні це формування було зафіксовано на території Луганської області в 2014 році. Потім воно "засвітилося" в Сирії, Лівії та Центрально-африканській республіці.

"Таким чином інформація про нестачу людського резерву в лавах ПВК "Вагнер" не відповідає дійсності", — резюмував Снєгирьов.

Що робить Пригожин

Дослідники ISW заявили, що фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до російських державних приватних військових формувань. Пригожин відвідав позиції підрозділів "Поток" і "Олександра Невського".

На думку політолога й публіциста Андрія Піонтковського, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зацікавлений в тому, щоб Росія програла в війні, яку розв'язала проти України. За словами Піонтковського, це поведінка людини, що рветься до влади.

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