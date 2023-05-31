ЧВК "Вагнер" вербует новых людей через соцсети, — СМИ

Наемник ЧВК "Вагнер" в Украине. Фото: росСМИ

Российская частная военная компания "Вагнер" вербовала людей в Facebook и Twitter. Зарплату новым наемникам ЧВК Евгения Пригожина обещали в размере около 3000 евро в месяц.

Об этом сообщает издание Politico.

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Вербовка через соцсети

По информации британской исследовательской группы Logically, организаторы частной военной компании "Вагнер" вербуют новых наемников через самые популярные соцсети мира, Facebook и Twitter.

За последние десять месяцев объявления о наборе людей в ЧВК "Вагнер" набрали около 120 тысяч просмотров.

Детали вербовочного процесса

Известно, что объявления о вакансиях в частной военной компании "Вагнер" публиковались на десятках языков, в частности, на испанском, французском и даже вьетнамском.

Среди вакансий, открытых в ЧВК "Вагнер", речь шла о медиках, операторах дронов и даже психологах.

Месячную зарплату эти объявления обещали в пределах 240 тысяч российских рублей (2800 евро). Также новоприбывшим "вагнеровцам" обещали льготы, в частности медицинское страхование.

Напомним, по информации российских СМИ, владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину больше не разрешают вербовать наемников в тюрьмах и колониях. Вообще, деятельность "вагнеровцев" в Украине российские власти признали провальной, потому что погибли более 35 тысяч наемников.