Радуцький розповів, скільки постраждало центрів екстреної медичної допомоги в Україні

Найгірша ситуація на Донеччині

У прифронтових та тимчасово окупованих регіонах окупанти знищили 40% центрів екстреної медичної допомоги. Це стало відомо після того, як група експертів регіонального бюро ВООЗ в Україні та МОЗ презентувала дослідження доступності медичних послуг на території 10 областей України.

Про це повідомив народний депутат України Михайло Радуцький.

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Відповідний звіт був підготовлений за допомогою системи моніторингу доступності ресурсів і послуг охорони здоров’я.

"Група експертів розпочала оцінку доступності медичних ресурсів та послуг наприкінці минулого року — у листопаді, коли ворог вдався до енергетичного терору. Але навіть в умовах знеструмлення кожна область змогла подати відповідні дані до електронної системи охорони здоров’я", — розповів Радуцький.

На першому етапі дослідження обрали 10 областей України, які знаходяться поблизу фронту або в тимчасовій окупації:

Київська;

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Донецька.

Понад 90% медичних закладів у цих регіонах продовжують працювати.

"Однак пошкоджено 17% закладів "первинки", 19% лікарень, які надають спеціалізовану медичну допомогу, понад 40% центрів "екстренки". Найгірша ситуація на Донеччині. В регіоні повноцінно працюють 30% медичних закладів, ще 30% функціонують частково", — повідомив нардеп.

Радуцький наголосив, що цей звіт дозволить профільному міністерству більш раціонально розподіляти ресурси для регіонів, які найбільше постраждали від бойових дій.

За його словами, незабаром розпочнеться наступний етап дослідження, який охопить решту областей України.

Нагадаємо, у середу, 15 березня, на нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук обговорили питання вибіркових перевірок внутрішніх переселенців. Їх кількість у порівнянні з минулим роком знизилася майже у 12 разів.