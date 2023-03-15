Радуцкий рассказал, сколько пострадало центров экстренной медицинской помощи в Украине

Самая плохая ситуация в Донецкой области

В прифронтовых и временно оккупированных регионах оккупанты уничтожили 40% центров экстренной медицинской помощи. Это стало известно после того, как группа экспертов регионального бюро ВОЗ в Украине и Минздраве представила исследование доступности медицинских услуг на территории 10 областей Украины.

Об этом сообщил народный депутат Украины Михаил Радуцкий.

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Соответствующий отчет был подготовлен с помощью мониторинга доступности ресурсов и услуг здравоохранения.

"Группа экспертов начала оценку доступности медицинских ресурсов и услуг в конце прошлого года — в ноябре, когда враг прибег к энергетическому террору. Но даже в условиях обесточивания каждая область смогла предоставить соответствующие данные в электронную систему здравоохранения", — рассказал Радуцкий.

На первом этапе исследования выбрали 10 областей Украины, которые находятся вблизи фронта или во временной оккупации:

Киевская;

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская;

Одесская;

Донецкая.

Более 90% медицинских учреждений в этих регионах продолжают работать.

"Однако повреждено 17% учреждений "первички", 19% больниц, оказывающих специализированную медицинскую помощь, более 40% центров "экстренки". Самая плохая ситуация в Донецкой области. В регионе полноценно работают 30% медицинских учреждений, еще 30% функционируют частично", — сообщил нардеп.

Радуцкий подчеркнул, что этот отчет позволит профильному министерству более рационально распределять ресурсы для регионов, наиболее пострадавших от боевых действий.

По его словам, в скором времени начнется следующий этап исследования, который охватит все остальные области Украины.

Напомним, в среду, 15 марта, на совещании под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук обсудили вопросы выборочных проверок внутренних переселенцев. Их количество по сравнению с прошлым годом снизилось почти в 12 раз.