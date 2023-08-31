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Ракети для F-16 можуть знищити весь Чорноморський флот РФ, — експерт

31 серпня 2023 22:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Ракети для F-16 можуть знищити весь Чорноморський флот РФ, — експерт
Протикорабельна ракета Harpoon під крилом F-16. Фото: US Navy
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська армія вже використовує протикорабельні ракети Harpoon для захисту узбережжя Чорного моря, зокрема Одеси. Але у поєднанні з можливостями винищувачів F-16 ці ракети можуть повністю знищити Чорноморський флот Російської Федерації.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Завдяки чому F-16 допоможуть перемогти Росію

Петро Черник наголосив, що 61 винищувач F-16, які вже пообіцяли надати Україні західні партнери, — це серйозна сила.

І цей ресурс може стати вирішальним для перемоги України над російськими окупантами. Але для цього потрібні не тільки самі літаки, а і різноманітне озброєння, яке виготовлене для цих літаків і використовується ними.

Потопити весь Чорноморський флот

Однією з найзначиміших боєприпасів, які можуть нести і запускати американські літаки, є протикорабельна ракета Harpoon.

Україна уже використовує їх в рамках повномасштабної війни, розв’язаної Росією. Але поки що ЗСУ можуть запускати її лише з берегових пускових установок.

"У варіанті ж запуску з літаків F-16 завдяки цим ракетам ми можемо знищити увесь Чорноморський флот Російської Федерації", — підкреслив полковник ЗСУ.

Нагадаємо, у квітні міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що протикорабельні ракети Harpoon захищають від російського вторгнення з боку Чорного моря Одесу.

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