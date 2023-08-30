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Україна модернізує крилаті ракети "Нептун": чим це допоможе армії

30 серпня 2023 12:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Україна модернізує крилаті ракети "Нептун": чим це допоможе армії
Пуск ракети "Нептун". Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні модернізують протикорабельні крилаті ракети "Нептун". Відомо, що вони можуть уражати віддалені цілі в РФ, чого не можна зробити завдяки озброєнню, яке передають партнери. 

Про це повідомляє видання The Drive.

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Що відомо про модернізовані ракети

За інформацією видання, Україна планує завдати удару по Москві та іншим важливим об'єктам у РФ. У цьому допоможе ракета "Нептун", яку модифікують у боєприпас класу "земля — земля". Наразі, вдалося виробити декілька десятків таких ракет.

Повідомляється, що оновлений наземний варіант крилатої ракети "Нептун" можна запускати з тієї самої пускової установки, що й протикорабельний. Модифікований боєприпас характеризується дальністю близько 400 кілометрів й має навантаження приблизно 350 кілограм.

Думка експертів

На думку експертів видання, оновлений варіант ракети "Нептун" стане "великим стрибком у можливостях". Все тому, що такі ракети неможливо заглушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Так само їх не так легко виявити на етапі кінцевої атаки.

 Нагадаємо, в середу, 30 серпня, окупанти завдали масованої атаки по Україні за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 повітряних ворожих цілей. Втім, на жаль, внаслідок падіння уламків у Києві та області виникли пожежі. Також є загиблі та потерпілі. У своїх соцмережах на терор росіян відреагували знаменитості.

Додамо, що українській армії потрібна новіша модифікація крилатої ракети AGM-158 JASSM для використання на літаках F-16. Але поки що важко спрогнозувати чи отримає Україна ці ракети із дальністю польоту понад 900 кілометрів.

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