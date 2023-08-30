Україна модернізує крилаті ракети "Нептун": чим це допоможе армії
В Україні модернізують протикорабельні крилаті ракети "Нептун". Відомо, що вони можуть уражати віддалені цілі в РФ, чого не можна зробити завдяки озброєнню, яке передають партнери.
Про це повідомляє видання The Drive.
Що відомо про модернізовані ракети
За інформацією видання, Україна планує завдати удару по Москві та іншим важливим об'єктам у РФ. У цьому допоможе ракета "Нептун", яку модифікують у боєприпас класу "земля — земля". Наразі, вдалося виробити декілька десятків таких ракет.
Повідомляється, що оновлений наземний варіант крилатої ракети "Нептун" можна запускати з тієї самої пускової установки, що й протикорабельний. Модифікований боєприпас характеризується дальністю близько 400 кілометрів й має навантаження приблизно 350 кілограм.
Думка експертів
На думку експертів видання, оновлений варіант ракети "Нептун" стане "великим стрибком у можливостях". Все тому, що такі ракети неможливо заглушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Так само їх не так легко виявити на етапі кінцевої атаки.
Нагадаємо, в середу, 30 серпня, окупанти завдали масованої атаки по Україні за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 повітряних ворожих цілей. Втім, на жаль, внаслідок падіння уламків у Києві та області виникли пожежі. Також є загиблі та потерпілі. У своїх соцмережах на терор росіян відреагували знаменитості.
Додамо, що українській армії потрібна новіша модифікація крилатої ракети AGM-158 JASSM для використання на літаках F-16. Але поки що важко спрогнозувати чи отримає Україна ці ракети із дальністю польоту понад 900 кілометрів.