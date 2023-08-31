Ракеты для F-16 могут уничтожить весь Черноморский флот РФ, — эксперт

Противокорабельная ракета Harpoon под крылом F-16. Фото: US Navy

Украинская армия уже использует противокорабельные ракеты Harpoon для защиты побережья Черного моря, в частности Одессы. Но в сочетании с возможностями истребителей F-16 эти ракеты могут полностью уничтожить Черноморский флот Российской Федерации.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Петр Черник подчеркнул, что 61 истребитель F-16, которые уже пообещали предоставить Украине западные партнеры, — это серьезная сила.

И этот ресурс может оказаться решающим для победы Украины над российскими оккупантами. Но для этого нужны не только сами самолеты, но и разнообразное вооружение, изготовленное для этих самолетов и используемое ими.

Потопить весь Черноморский флот

Одним из самых значимых боеприпасов, которые могут нести и запускать американские самолеты, является противокорабельная ракета Harpoon.

Украина уже использует их в рамках полномасштабной войны, развязанной Россией. Но пока ВСУ могут запускать ее только из береговых пусковых установок.

"В варианте же запуска с самолетов F-16 благодаря этим ракетам мы можем уничтожить весь Черноморский флот Российской Федерации", — подчеркнул полковник ВСУ.

Напомним, в апреле Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что противокорабельные ракеты Harpoon защищают от российского вторжения со стороны Черного моря Одессу.