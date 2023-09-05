Ракети JASSM можуть добити до Москви: чи не вплине це на допомогу Заходу

Встановлення ракети JASSM на літак-носій. Фото: Militarnyi

Кілька сотень крилатих ракет AGM-158 JASSM можуть змінити хід російсько-української війни. А по території Росії вони не будуть бити, тож тут західним партнерам не варто переживати.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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За словами Петра Черника, крилатих ракет AGM-158 JASSM за весь час існування цього проєкту було випущено понад п'ять тисяч одиниць.

"Це дуже, дуже велика кількість", — наголосив експерт, підкресливши, що Збройні сили України таким чином можуть в перспективі отримати немало JASSM'ів.

"А усього кілька сотень цих крилатих ракет можуть кардинально змінити хід російсько-української війни", — упевнений полковник ЗСУ.

Чи не вплине на рішення Заходу тема "ударів по Росії"

Щодо того, що на рішення надати чи не надати ЗСУ може вплинути політична позиція Заходу, виражена формулою "Не можна використовувати надану партнерами зброю по території Росії" (а модифікація ракети JASSM може добити навіть за Москву), то тут експерт зазначив, що цю тему вже пора прибирати з порядку денного.

"Не буде жодних ударів по Росії натівською зброєю. А те, що росіяни вважають окуповані материкові території та Крим частиною своєї країни — на це ніхто не зважає. Це константа і вона буде жити до кінця цієї війни", — упевнений Петро Черник.

Нагадаємо, що раніше Новини.LIVE писали про те, чому крилата ракета AGM-158 JASSM є важливою для ЗСУ в контексті передачі українським Повітряним силам винищувачів F-16.