Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ракети JASSM можуть добити до Москви: чи не вплине це на допомогу Заходу arrow

Ракети JASSM можуть добити до Москви: чи не вплине це на допомогу Заходу

5 вересня 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Ракети JASSM можуть добити до Москви: чи не вплине це на допомогу Заходу
Встановлення ракети JASSM на літак-носій. Фото: Militarnyi
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кілька сотень крилатих ракет AGM-158 JASSM можуть змінити хід російсько-української війни. А по території Росії вони не будуть бити, тож тут західним партнерам не варто переживати.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

Читайте також:

Скільки ракет JASSM змінить хід війни в Україні

За словами Петра Черника, крилатих ракет AGM-158 JASSM за весь час існування цього проєкту було випущено понад п'ять тисяч одиниць.

"Це дуже, дуже велика кількість", — наголосив експерт, підкресливши, що Збройні сили України таким чином можуть в перспективі отримати немало JASSM'ів.

"А усього кілька сотень цих крилатих ракет можуть кардинально змінити хід російсько-української війни", — упевнений полковник ЗСУ.

Чи не вплине на рішення Заходу тема "ударів по Росії"

Щодо того, що на рішення надати чи не надати ЗСУ може вплинути політична позиція Заходу, виражена формулою "Не можна використовувати надану партнерами зброю по території Росії" (а модифікація ракети JASSM може добити навіть за Москву), то тут експерт зазначив, що цю тему вже пора прибирати з порядку денного.

"Не буде жодних ударів по Росії натівською зброєю. А те, що росіяни вважають окуповані материкові території та Крим частиною своєї країни — на це ніхто не зважає. Це константа і вона буде жити до кінця цієї війни", — упевнений Петро Черник.

Нагадаємо, що раніше Новини.LIVE писали про те, чому крилата ракета AGM-158 JASSM є важливою для ЗСУ в контексті передачі українським Повітряним силам винищувачів F-16.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз