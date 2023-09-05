Ракеты JASSM могут добить до Москвы: не повлияет ли это на помощь Запада

Установка ракеты JASSM на самолет-носитель. Фото: Militarnyi

Несколько сот крылатых ракет AGM-158 JASSM могут изменить ход российско-украинской войны. А по территории России они не будут бить, так что здесь западным партнерам не стоит переживать.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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По словам Петра Черника, крылатых ракет AGM-158 JASSM за все время существования этого проекта было выпущено более пяти тысяч единиц.

"Это очень, очень большое количество", — подчеркнул эксперт, подчеркнув, что Вооруженные силы Украины таким образом могут в перспективе получить немало JASSM'ов.

"А всего несколько сотен этих крылатых ракет могут кардинально изменить ход российско-украинской войны", — уверен полковник ВСУ.

Не повлияет на решение Запада тема "ударов по России"

Относительно того, что на решение предоставить или не предоставить ВСУ может повлиять политическая позиция Запада, выраженная формулой "Нельзя использовать предоставленное партнерами оружие по территории России" (а модификация ракеты JASSM может добить даже за Москву), то эксперт отметил, что эту тему уже пора убирать из повестки дня.

"Не будет никаких ударов по России натовским оружием. А то, что россияне считают оккупированные материковые территории и Крым частью своей страны — с этим никто не считается. Это константа и она будет жить до конца этой войны", — уверен Петр Черник.

Напомним, что ранее Новини.LIVE писали о том, почему крылатая ракета AGM-158 JASSM важна для ВСУ в контексте передачи украинским Воздушным силам истребителей F-16.