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У Повітряних військах розповіли подробиці підступної ракетної атаки по Києву

1 червня 2023 10:47
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Ракетний удар по Києву 1 червня: подробиці від ЗСУ
Наслідки ракетної атаки по Києву в ніч проти 1 червня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

В ніч проти четверга 1 червня Росія випустила по Києву 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер". Із них 7 балістичних "Іскандер-М" та 3 крилаті "Іскандер-К". Всі були збиті ППО. Запуск здійснювався із військового аеродрому Клінці, що в Брянської області. Ракети прилетіли до столиці за лічені хвилини.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Як і минулого разу (29 травня. — Ред.) ворог випустив 7 балістик та 3 крилаті. В чому їх небезпека? Ракети запускають із Брянської області, район Клінців. Такі оперативно-тактичні комплекси використовуються, аби у нас було мінімум часу зреагувати. Час підльоту — лічені хвилини. Але наша ППО спрацювала, на жаль, через уламки є загиблі люди", — уточнив Ігнат.

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Ракетна атака по Києву 1 червня 2023 року. Фото: командування Повітряних сил ЗСУ

За його словами, бойова частина ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" близько 500 кг, дальність ураження — 500-600 км. В Україні їх можуть збивати два ЗРК — це SAMP/T та Patriot.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, близько 02:45 1 червня 2023 року противник підступно атакував столицю України балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер".

Було випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" із Брянської області РФ. ППО збила всі 10 цілей.

У Деснянському районі від уламків російських ракет постраждали люди. Загинуло три особи.

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