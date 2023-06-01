Ракетный удар по Киеву 1 июня: подробности атаки

Последствия ракетного удара по Киеву в ночь на 1 июня в Деснянском районе. Фото: Олег Переверзев

В ночь на четверг 1 июня террористические войска в очередной раз ударили по Киеву, запустив 10 ракет Искандер — из них 7 баллистических "Искандер-М" и 3 крылатых "Искандер-К". Все были успешно сбиты Противовоздушной обороной. К сожалению, ракетные обломки попали в здание поликлиники в Деснянском районе, что привело к гибели трех человек. Это 33-летняя женщина и двое детей.

Новини.LIVE выяснили подробности уже 19-го удара по столице за последний месяц.

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По данным Командования Воздушных сил ВСУ, около 02.45 1 июня 2023 противник коварно атаковал столицу Украины баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер".

Выпущено 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" из Брянской области РФ. ПВО сбило все 10 целей.

Последствия ракетного удара по Киеву в ночь на 1 июня. Фото: Олег Переверзев

Уже утром четверга 1 июня, пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что враг запускал ракеты по Киеву с военного аэродрома Клинцы в Брянской области. Они прилетели в столицу в считанные минуты. Судя по моменту включения сигнала воздушной тревоги и до первых взрывов прошло примерно 5 мин.

"В чем их опасность? Такие оперативно-тактические комплексы используются, чтобы у нас было минимум времени среагировать. Время подлета — считанные минуты. Но наша ПВО сработала, к сожалению, из-за обломков погибли люди", — уточнил Игнат.

При этом, по его словам, крылатые ракеты из Каспия подлетают в Киев почти за час. Поэтому есть время отреагировать на воздушную тревогу. А вот в случае с баллистическими времени очень мало.

Какие повреждения в Киеве из-за массированной ракетной атаки

По данным столичного мэра Виталия Кличко, в настоящее время правоохранители совершают следственные действия в поликлинике и на ее территории в Деснянском районе столицы.

Здесь минувшей ночью погибли три человека, из них один ребенок. Обломок ракеты упал у входа в медучреждение через 4 минуты после объявления воздушной тревоги. Люди как раз направлялись в укрытие и оно, по их словам, было закрыто.

Во время ракетной атаки по Киеву погибли три человека. Фото: Олег Переверзев

Следствие устанавливает, действительно ли укрытие было закрытым и были ли в нем люди. По информации спасателей, после повреждения поликлиники из помещения выводили группу людей.

В Деснянском районе также повреждены три школы, детский сад, 6 домов и полицейский участок.

Всего в результате ночных обстрелов столицы пострадали 19 человек. Из них три человека погибли, в том числе 1 ребенок. 9 человек госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии.

За месяц Россия запустила по Киеву 39 баллистических ракет

Отметив, что за последний месяц это уже четвертая атака Киева баллистическими ракетами. В общей сложности враг выпустил 39 штук, это вместе с аэробалистическими ракетами типа "Кинжал". Если перевести на деньги – это примерно 300 миллионов долларов. Ни одна из запущенных ракет не попала по целям, все было сбито.

От обломков пострадали жилые дома и погибли три человека.

Последствия ракетной атаки по Киеву Фото: Олег Переверзев

До мая враг единичные разы прибегал к ракетным атакам столицы именно баллистикой за все время войны. Также до мая Украина не могла отражать баллистические и аэробалистические атаки, пока не получили американский ЗРК Patriot и французско-итальянскую разработку SAMP/T.

По мнению многих экспертов, враг запускает такое большое количество дефицитных баллистических ракет, чтобы поразить ЗРК Patriot и истощить украинские системы ПВО.

Пока Украина побеждает в воздушной дуэли, в комментарии Новини.LIVE подтверждал авиационный эксперт Валерий Романенко. По его мнению, ракетных и дроновых запасов врагу хватит еще на неделю-две подобных плотных атак по Украине.