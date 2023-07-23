Ракети проти мирних міст: Зеленський відреагував на обстріл Одеси
У ніч проти 23 липня російські окупанти обстріляли житлові будинки та собор в Одесі. Жодного виправдання російському злу бути не може.
Про це заявив український Президент Володимир Зеленський.
Реакція Зеленського на обстріл Одеси
"Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь", — заявив Президент.
Він додав, що усім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається уся необхідна допомога.
"Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто думками та емоціями — з Одесою. Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло", — наголосив Зеленський.
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Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Костянти і Влада Ліберови
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Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Костянти і Влада Ліберови
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Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Костянти і Влада Ліберови
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Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Костянти і Влада Ліберови
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Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Костянти і Влада Ліберови
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Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Костянти і Влада Ліберови
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Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Костянти і Влада Ліберови
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Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Костянти і Влада Ліберови
Нагадаємо, ворог не полишає Одесу і практично щоночі рясно атакує місто ракетами. Ця ніч — не виняток. Внаслідок ворожої атаки на Одесу в місті пошкоджені цивільна інфраструктура, житлові будинки, релігійна установа.
Російські терористи атакували місто п'ятьма видами ракет усіх видів базування.