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Ракети проти мирних міст: Зеленський відреагував на обстріл Одеси

23 липня 2023 09:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ракети проти мирних міст: Зеленський відреагував на обстріл Одеси
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 23 липня російські окупанти обстріляли житлові будинки та собор в Одесі. Жодного виправдання російському злу бути не може.

Про це заявив український Президент Володимир Зеленський.

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"Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь", — заявив Президент. 

Він додав, що усім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається уся необхідна допомога.

"Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто думками та емоціями — з Одесою. Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло", — наголосив Зеленський.

  • Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Костянти і Влада Ліберови
  • Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Костянти і Влада Ліберови
  • Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Костянти і Влада Ліберови
  • Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Костянти і Влада Ліберови
  • Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Костянти і Влада Ліберови
  • Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Костянти і Влада Ліберови
  • Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Костянти і Влада Ліберови
  • Наслідки обстрілу Одеси. Фото: Костянти і Влада Ліберови
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скріншот

Нагадаємо, ворог не полишає Одесу і практично щоночі рясно атакує місто ракетами. Ця ніч — не виняток. Внаслідок ворожої атаки на Одесу в місті пошкоджені цивільна інфраструктура, житлові будинки, релігійна установа.

Російські терористи атакували місто п'ятьма видами ракет усіх видів базування. 

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