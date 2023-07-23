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Мощные взрывы в Одессе: детали вражеской атаки

23 июля 2023 01:00
обновлено: 01:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Одессе ночью 23 июля: детали вражеской атаки
Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 23 июля, в Одессе местные жители слышны звуки взрывов. Предварительно, в регионе работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одессе ночью 23 июля

Мониторинговые каналы сообщают, что около часа ночи в Одессе раздаются взрывы.

Отмечается, что по региону враг ударил крылатыми ракетами "Калибр" и противокорабельными ракетами "Оникс".

Повторные взрывы в Одессе

01:13:

Воздушные силы Украины сообщают, что зафиксирован повторный пуск Х-22 в направлении Одесской области.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram призывает одесситов хранить информтишину и не покидать укрытие.

"Жители всей области, остаемся в укрытиях до отбоя! Не снимайте работу ПВО и не выкладывайте это в соцсети! Не помогайте врагу!" — пишет чиновник.

Тем временем крымские паблики наперегонки постятся видео пусков ракет из Севастополя по Одессе.

Напомним, на боевом рейде в Черном море находится 10 вражеских кораблей, среди которых есть и большие десантные. Однако ракетоносители остались в бухтах временно оккупированного Севастополя.

Мы писали, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день. Об этом рассказал заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

Также мы писали, что во время военных учений в море россияне отработали атаку противокорабельными ракетами. Вместо мишени они использовали украинский корвет "Тернополь", захваченный в марте 2014 года в Крыму.

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