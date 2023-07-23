Взрывы в Одессе ночью 23 июля: детали вражеской атаки

Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС

Ночью, 23 июля, в Одессе местные жители слышны звуки взрывов. Предварительно, в регионе работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одессе ночью 23 июля

Мониторинговые каналы сообщают, что около часа ночи в Одессе раздаются взрывы.

Отмечается, что по региону враг ударил крылатыми ракетами "Калибр" и противокорабельными ракетами "Оникс".

Повторные взрывы в Одессе

01:13:

Воздушные силы Украины сообщают, что зафиксирован повторный пуск Х-22 в направлении Одесской области.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram призывает одесситов хранить информтишину и не покидать укрытие.

"Жители всей области, остаемся в укрытиях до отбоя! Не снимайте работу ПВО и не выкладывайте это в соцсети! Не помогайте врагу!" — пишет чиновник.

Тем временем крымские паблики наперегонки постятся видео пусков ракет из Севастополя по Одессе.

Напомним, на боевом рейде в Черном море находится 10 вражеских кораблей, среди которых есть и большие десантные. Однако ракетоносители остались в бухтах временно оккупированного Севастополя.

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