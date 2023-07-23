Ракеты против мирных городов: Зеленский отреагировал на обстрел Одессы
В ночь на 23 июля российские оккупанты обстреляли жилые дома и собор в Одессе. Никакого оправдания русскому злу быть не может.
Об этом заявил украинский Президент Владимир Зеленский.
Реакция Зеленского на обстрел Одессы
"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", — заявил Президент.
Он добавил, что всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается вся необходимая помощь.
"Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями — с Одессой. Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого надо победить российское зло", — подчеркнул Зеленский.
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Последствия обстрелов Одессы. Фото: Константы и Влада Либеровы
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Последствия обстрелов Одессы. Фото: Константы и Влада Либеровы
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Последствия обстрелов Одессы. Фото: Константы и Влада Либеровы
-
Последствия обстрелов Одессы. Фото: Константы и Влада Либеровы
-
Последствия обстрелов Одессы. Фото: Константы и Влада Либеровы
-
Последствия обстрелов Одессы. Фото: Константы и Влада Либеровы
-
Последствия обстрелов Одессы. Фото: Константы и Влада Либеровы
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Последствия обстрелов Одессы. Фото: Константы и Влада Либеровы
Напомним, враг не оставляет Одессу и практически каждую ночь обильно атакует город ракетами. Эта ночь — не исключение. В результате вражеской атаки на Одессу в городе повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, религиозное учреждение.
Российские террористы атаковали город пятью видами ракет всех видов базирования.