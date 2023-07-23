Ракеты против мирных городов: Зеленский отреагировал на обстрел Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В ночь на 23 июля российские оккупанты обстреляли жилые дома и собор в Одессе. Никакого оправдания русскому злу быть не может.

Об этом заявил украинский Президент Владимир Зеленский.

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"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", — заявил Президент.

Он добавил, что всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается вся необходимая помощь.

"Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями — с Одессой. Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого надо победить российское зло", — подчеркнул Зеленский.

Последствия обстрелов Одессы. Фото: Константы и Влада Либеровы

Последствия обстрелов Одессы. Фото: Константы и Влада Либеровы

Последствия обстрелов Одессы. Фото: Константы и Влада Либеровы

Последствия обстрелов Одессы. Фото: Константы и Влада Либеровы

Последствия обстрелов Одессы. Фото: Константы и Влада Либеровы

Последствия обстрелов Одессы. Фото: Константы и Влада Либеровы

Последствия обстрелов Одессы. Фото: Константы и Влада Либеровы

Последствия обстрелов Одессы. Фото: Константы и Влада Либеровы 1/8 _ 8

Напомним, враг не оставляет Одессу и практически каждую ночь обильно атакует город ракетами. Эта ночь — не исключение. В результате вражеской атаки на Одессу в городе повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, религиозное учреждение.

Российские террористы атаковали город пятью видами ракет всех видов базирования.