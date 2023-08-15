Ракетна атака по Львову: є влучання у житлові будинки

Наслідки ракетної атаки у Львові. Фото: Андрій Садовий/Telegram

У Львові внаслідок ракетної атаки є влучання у житлові будинки. Рятувальні служби працюють на місці.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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За словами мера Львова, на верхніх поверхах пошкоджених будинків виникла пожежа.

"Є влучання в житлові будинки. На верхніх поверхах — пожежа. Евакуюємо людей. Всі служби на місці", — повідомив Садовий.

Нагадаємо, у Львові вночі 15 серпня пролунали потужні вибухи. Росія завдала по місту ракетного удару.

Також нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки у ніч проти 6 липня у Львові також було влучання у житловий будинок.