Ракетна атака по Львову: є влучання у житлові будинки
15 серпня 2023 06:28
Наслідки ракетної атаки у Львові. Фото: Андрій Садовий/Telegram
У Львові внаслідок ракетної атаки є влучання у житлові будинки. Рятувальні служби працюють на місці.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
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За словами мера Львова, на верхніх поверхах пошкоджених будинків виникла пожежа.
"Є влучання в житлові будинки. На верхніх поверхах — пожежа. Евакуюємо людей. Всі служби на місці", — повідомив Садовий.
Нагадаємо, у Львові вночі 15 серпня пролунали потужні вибухи. Росія завдала по місту ракетного удару.
Також нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки у ніч проти 6 липня у Львові також було влучання у житловий будинок.