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Ракетна атака по Львову: є влучання у житлові будинки

15 серпня 2023 06:28
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ракетна атака по Львову: є влучання у житлові будинки
Наслідки ракетної атаки у Львові. Фото: Андрій Садовий/Telegram
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Львові внаслідок ракетної атаки є влучання у житлові будинки. Рятувальні служби працюють на місці.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий

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За словами мера Львова, на верхніх поверхах пошкоджених будинків виникла пожежа. 

"Є влучання в житлові будинки. На верхніх поверхах — пожежа. Евакуюємо людей. Всі служби на місці", — повідомив Садовий. 

Нагадаємо, у Львові вночі 15 серпня пролунали потужні вибухи. Росія завдала по місту ракетного удару. 

Також нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки у ніч проти 6 липня у Львові також було влучання у житловий будинок

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