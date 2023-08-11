Шокуючі кадри: правоохоронці показали роботу парамедиків під час ракетної атаки на Покровськ

Зруйнований росіянами будинок у Покровську. Фото: Донецька ОВА

Правоохоронці показали роботу парамедиків під час ракетної атаки на Покровськ 7 серпня. В кадр боді-камер потрапив і момент другого "прильоту".

Відповідне відео опублікувало МВС.

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Удари росіян по Покровську

7 серпня росіяни завдали два ракетних удари по місту Покровськ. в результаті загинуло сім осіб, ще 88 отримали поранення.

Серед постраждалих — 31 поліцейський, 7 працівників ДСНС та 4 військових, які прибули на місце, щоб допомогти людям, що опинилися під уламками після першого удару.

Раніше ми повідомляли, голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, чому у Покровську постраждали поліцейські та рятувальники.

Нагадуємо, український режисер Мстислав Чернов розповів, що через повторний обстріл Покровська вчора, 7 серпня, травмовано поліцейського, який допомагав рятувати людей у Маріуполі. Наразі нічого не відомо про його стан.