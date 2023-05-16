Ракетна атака по Україні та Києву: експерт назвав цілі ворога

Ракетна атака по Києву 16 травня 2023 року. ФОТО: Reuters

Під час ракетної атаки по Україні і зокрема, по Києву, в ніч на вівторок 16 травня в одночасному ударі Росія використовувала різні типи ракет. Її ціллю було пробити протиповітряну оборону Києва, однак вона зазнала невдачі.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Валерій Рябих, військовий експерт, редактор інформаційного мілітарі-видання Defense Express.

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За його словами, це була найбільша атака по Києву, яка наносилася з трьох боків. По характерних шумах було відчутно, що балістичні й аеробалістичні цілі знищувалися саме в повітрі. Ці вибухи відрізняються від роботи звичайної ППО.

"Такі особливості боротьби саме з такими типами ракет. По ній треба влучити за допомогою кінетичного удару, який має зруйнувати повітряний обʼєкт у повітрі. Тому й уламки розсипались практично по всьому Києву", — пояснив Рябих.

Наслідки ракетної атаки по Києву 16 травня 2023 року. Фото: ДСНС

За його словами, ворог може продовжити подібні ракетні атаки столиці, а може й припинити їх через неефективність. Наразі ці речі прогнозувати неможливо.

Нагадаємо, в ніч проти вівторка 16 травня Росія завдала по Україні чергового повітряного удару, випустивши 18 ракет різного типу. Зокрема, 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" і три балістичні ракети наземного базування — С-400 та "Іскандер-М". Практично всі вони цілили по Києву та були збиті українською протиповітряною обороною.

Ця повітряна атака України стала восьмою за рахунком лише за останні 16 днів.