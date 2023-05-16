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Ракетная атака по Украине и Киеву: эксперт назвал цели врага

16 мая 2023 15:49
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Ракетная атака по Украине и Киеву: эксперт назвал цели врага
Ракетная атака по Киеву 16 мая 2023г. ФОТО: Reuters
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Во время ракетной атаки по Украине и, в частности, по Киеву, в ночь на вторник 16 мая в одновременном ударе Россия использовала разные типы ракет. Ее целью было пробить противовоздушную оборону Киева, однако она потерпела неудачу.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Валерий Рябых, военный эксперт, редактор информационного милитари-издания Defense Express.

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По его словам, это была самая большая атака по Киеву, которая наносилась с трех сторон. По характерным шумам было заметно, что баллистические и аэробалистические цели уничтожались именно в воздухе. Эти взрывы отличаются от работы обычной ПВО.

"Такие особенности борьбы именно с такими типами ракет. Ее нужно поразить с помощью кинетического удара, который должен разрушить воздушную цель еще в воздухе. Поэтому и обломки рассыпались практически по всему Киеву", пояснил Рябых.

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Последствия ракетной атаки по Киеву 16 мая 2023г. Фото: ГСЧС

По его словам, враг может продолжить подобные ракетные атаки столицы, а может и прекратить их из-за неэффективности. Пока эти вещи прогнозировать невозможно.

Напомним, в ночь на вторник 16 мая Россия нанесла по Украине очередной воздушный удар, выпустив 18 ракет разного типа. В частности, 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и три баллистических ракеты наземного базирования — С-400 и "Искандер-М". Практически все они целились по Киеву и были сбиты украинской Противовоздушной Обороной.

Эта воздушная атака Украины стала восьмой по счету только за последние 16 дней.

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