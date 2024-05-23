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Ракетна небезпека — які області України під загрозою балістичного удару

23 травня 2024 01:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога зараз, уночі 23 травня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу балістики
Запуск ракети. Фото ілюстративне: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу вночі, 23 травня, оголосили у вісьмох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Полтавська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська та Херсонська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу балістики.

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Карта повітряних тривог станом на 01:41 23 травня

Що відомо про нічну повітряну тривогу в Україні 23 травня

У період з 01:31 до 01:34 оголосили повітряну тривогу в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях, а з 01:40 до 01:41 — у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

О 01:33 військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога, та закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. О 01:41 Повітряні Сили ЗС України закликали пройти в укриття мешканців Одеси.

Ракетна небезпека — які області України під загрозою балістичного удару - фото 2
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 02:02–02:03 дали відбій повітряної тривоги в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях, а о 02:07 — у Донецькій області.

Ракетна небезпека — які області України під загрозою балістичного удару - фото 3
Карта повітряних тривог станом на 02:07 23 травня

Оновлено: Станом на 02:13 відбій повітряної тривоги дали в усіх областях, крім Харківської.

Нагадаємо, сигнал повітряної тривоги вночі 23 травня в Україні лунає вже не вперше. У першій половині ночі тривогу оголошували по всій Україні через зліт винищувача МіГ-31К.

Також ми повідомляли про те, що в середу, 22 травня, українські військові знищили в Покровському районі Донецької області ворожий штурмовик Су-25.

повітряна тривога
ракети
небезпека
війна в Україні

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