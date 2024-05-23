Повітряна тривога зараз, уночі 23 травня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу балістики

Ракетная опасность — какие области Украины под угрозой баллистического удара

Воздушная тревога ночью, 23 мая, была объявлена в восьми областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Полтавская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Херсонская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе баллистики.

Читайте также:

Новость дополняется