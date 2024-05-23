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Ракетная опасность — какие области Украины под угрозой баллистического удара

23 мая 2024 01:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Повітряна тривога зараз, уночі 23 травня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу балістики
Ракетная опасность — какие области Украины под угрозой баллистического удара
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушная тревога ночью, 23 мая, была объявлена в восьми областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Полтавская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Херсонская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе баллистики.

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