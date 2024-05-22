Українські воїни збили російський Су-25, — Генштаб

Cу-25 "Грак" ПКС РФ у польоті. Фото ілюстративне: росЗМІ

Збройні Сили Україні продовжують ліквідовувати російську авіацію на фронті. Зокрема на Покровському напрямку українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Telegram в середу, 22 травня.

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Ситуація на фронті

За даними Генштабу, на цьому напрямку кількість атак зросла до 25. У попередньому звіті станом на 19:00 зазначалося, що триває 11 бойових зіткнень.

"Ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою — ще триває девʼять бойових зіткнень. За наявною інформацією, українські воїни знищили російський штурмовик Су-25", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Раніше Генштаб підтвердив удар по російському кораблю "Циклон" у Криму.

Також ми писали, що російські війська продовжують наступальні дії на східному фронті України, зосередивши зусилля на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Однак їм не вдалося досягти суттєвих проривів та змінити хід бойових дій — підтверджених змін лінії фронту не було.