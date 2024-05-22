Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські воїни збили російський Су-25, — Генштаб arrow

Українські воїни збили російський Су-25, — Генштаб

22 травня 2024 23:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Українські воїни збили російський Су-25, – Генштаб
Cу-25 "Грак" ПКС РФ у польоті. Фото ілюстративне: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Збройні Сили Україні продовжують ліквідовувати російську авіацію на фронті. Зокрема на Покровському напрямку українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Telegram в середу, 22 травня. 

Читайте також:

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, на цьому напрямку кількість атак зросла до 25. У попередньому звіті станом на 19:00 зазначалося, що триває 11 бойових зіткнень.

"Ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою — ще триває девʼять бойових зіткнень. За наявною інформацією, українські воїни знищили російський штурмовик Су-25", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Українські воїни збили російський Су-25, – Генштаб - фото 1
Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Раніше Генштаб підтвердив удар по російському кораблю "Циклон" у Криму

Також ми писали, що російські війська продовжують наступальні дії на східному фронті України, зосередивши зусилля на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Однак їм не вдалося досягти суттєвих проривів та змінити хід бойових дій — підтверджених змін лінії фронту не було.

ЗСУ
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
фронт
авіація
ситуація на фронті

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify