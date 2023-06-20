Потужний вибух у Києві: у повітрі БпЛА
Вночі, 20 червня, в Україні "почервоніла" значна частина областей. Також тривогу оголосили в Києві через загрозу ракет та БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 02:57. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку та загрозу удару БпЛА в Києві.
Оновлено 03:00. Очільник ОП Андрій Єрмак закликає не ігнорувати тривогу.
Оновлено 03:02. "Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА типу "Shahed", — повідомили в КМВА.
Оновлено 03:08. Зафіксували ворожі цілі на підльоті до Києва.
Оновлено 03:09. Повітряна тривога поширюється на західні області.
Оновлено 03:41. У Києві прогриміли вибухи. Попередньо, ППО.