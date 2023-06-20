Потужний вибух у Києві: у повітрі БпЛА

Ракета злітає в повітря. Фото: УНІАН

Вночі, 20 червня, в Україні "почервоніла" значна частина областей. Також тривогу оголосили в Києві через загрозу ракет та БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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