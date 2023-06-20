Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Потужний вибух у Києві: у повітрі БпЛА arrow

Потужний вибух у Києві: у повітрі БпЛА

20 червня 2023 02:56
оновлено: 03:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Потужний вибух у Києві: у повітрі БпЛА
Ракета злітає в повітря. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 20 червня, в Україні "почервоніла" значна частина областей. Також тривогу оголосили в Києві через загрозу ракет та БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали. 

Читайте також:

Оновлено 02:57. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку та загрозу удару БпЛА в Києві.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 03:00. Очільник ОП Андрій Єрмак закликає не ігнорувати тривогу.

Джерело: t.me/ermaka2022

Оновлено 03:02. "Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА типу "Shahed", — повідомили в КМВА.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Оновлено 03:08. Зафіксували ворожі цілі на підльоті до Києва.

Джерело: t.me/kievreal1

Оновлено 03:09. Повітряна тривога поширюється на західні області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:41. У Києві прогриміли вибухи. Попередньо, ППО.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB