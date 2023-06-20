Мощный взрыв в Киеве: в воздухе БпЛА

Ракета взлетает в воздух. Фото: УНИАН

Ночью, 20 июня, в Украине покраснела значительная часть областей. Также тревогу объявили в Киеве из-за угроз ракет и БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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