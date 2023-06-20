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Мощный взрыв в Киеве: в воздухе БпЛА

20 июня 2023 02:56
обновлено: 03:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мощный взрыв в Киеве: в воздухе БпЛА
Ракета взлетает в воздух. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 20 июня, в Украине покраснела значительная часть областей. Также тревогу объявили в Киеве из-за угроз ракет и БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:41. В Киеве прогремели взрывы. Предварительно, ПВО.

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