Мощный взрыв в Киеве: в воздухе БпЛА
Ночью, 20 июня, в Украине покраснела значительная часть областей. Также тревогу объявили в Киеве из-за угроз ракет и БПЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 02:57. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности и угрозе удара БПЛА в Киеве.
Обновлено 03:00. Глава ОП Андрей Ермак призывает не игнорировать тревогу.
Обновлено 03:02. "Киев – угроза применения врагом ударных БпЛА типа "Shahed ", - сообщили в КМВА.
Обновлено 03:08. Зафиксировали вражеские цели на подлете в Киев.
Обновлено 03:09. Воздушная тревога распространяется на западные области.
Обновлено 03:41. В Киеве прогремели взрывы. Предварительно, ПВО.