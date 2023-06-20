Вибухи в Херсонській та Миколаївській областях вночі 20 червня

У Херсонській та Миколаївській областях пролунали вибухи: у повітрі БпЛА
20 червня 2023 00:41
оновлено: 00:57
Безпілотник злітає в повітря. Фото: google.com
В південно-східних областях України вночі, 20 червня, триває повітряна тривога. Також пролунав вибух в Херсонській області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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