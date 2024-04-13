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Ракетна загроза — яка область України в небезпеці

13 квітня 2024 00:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога зараз в Україні, 13 квітня — в якій області є загроза ракетного удару
Ракетна небезпека. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в суботу 13 квітня, оголосили в Одеській області. Є загроза ракетного удару.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

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Карта повітряних тривог

Що відомо про нічну повітряну тривогу в Одеській області

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:32 13 квітня. Військові попередили про ракетну небезпеку.

Ракетна загроза — яка область України в небезпеці - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 00:52 дали відбій.

Нагадаємо, уночі 12 квітня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Ціллю ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема Одеського регіону. Бойова робота Сил оборони оборони на півдні України тривала близько п'яти годин. Один із ворожих дронів вдалося збити над Одеською областю.

Також ми повідомляли про те, що вночі 12 квітня на Одещині лунали вибухи: працювала ППО.

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