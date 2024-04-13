Повітряна тривога зараз в Україні, 13 квітня — в якій області є загроза ракетного удару

Ракетна небезпека. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в суботу 13 квітня, оголосили в Одеській області. Є загроза ракетного удару.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

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Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:32 13 квітня. Військові попередили про ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 00:52 дали відбій.

Нагадаємо, уночі 12 квітня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Ціллю ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема Одеського регіону. Бойова робота Сил оборони оборони на півдні України тривала близько п'яти годин. Один із ворожих дронів вдалося збити над Одеською областю.

Також ми повідомляли про те, що вночі 12 квітня на Одещині лунали вибухи: працювала ППО.