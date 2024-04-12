Вибухи в Одеській області зараз 12 квітня — що відомо про чергову атаку БпЛА

Ударні БпЛА в небі. Фото ілюстративне: колаж "РБК-Україна"

Вибухи на Одещині пролунали вночі в п'ятницю 12 квітня. Російські окупанти атакують область ударними БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

Читайте також:

Що відомо про атаку безпілотників на Одеську область уночі 12 квітня

О 02:11 військові повідомили, що нова група ударних БпЛА на заході Херсонської області рухається курсом в акваторію Чорного моря в напрямку Одеси, а ще одна група на північному-сході Одеської області летить у напрямку Вінницької області.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 02:15 в Одеській області оголосили повітряну тривогу.

Близько 02:38 на Одещині пролунали вибухи, працювала ППО. У Силах оборони півдня України повідомили, що йде бойова робота.

Скриншот повідомлення Сил оборони півдня України

О 02:43 стало відомо, що декілька груп БпЛА у східній та південно-східній частині Одещини на межі з Миколаївщиною тримають північно-західний курс.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, у ніч із 11 на 12 квітня ворог укотре атакував Україну ударними безпілотниками. Спочатку, увечері 11 квітня тривогу оголосили в Херсонській, Миколаївській і Кіровоградській областях, однак після опівночі вона охопила й інші регіони.

Раніше стало відомо, що внаслідок російського удару по Костянтинівці Донецької області керованою авіабомбою загинуло три людини. Також є поранені.