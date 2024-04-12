Вибухи в Одеській області зараз 12 квітня — що відомо про чергову атаку БпЛА

На Одещині лунають вибухи — область атакують ворожі БпЛА
Вибухи на Одещині пролунали вночі в п'ятницю 12 квітня. Російські окупанти атакують область ударними БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.
Що відомо про атаку безпілотників на Одеську область уночі 12 квітня
О 02:11 військові повідомили, що нова група ударних БпЛА на заході Херсонської області рухається курсом в акваторію Чорного моря в напрямку Одеси, а ще одна група на північному-сході Одеської області летить у напрямку Вінницької області.
О 02:15 в Одеській області оголосили повітряну тривогу.
Близько 02:38 на Одещині пролунали вибухи, працювала ППО. У Силах оборони півдня України повідомили, що йде бойова робота.
О 02:43 стало відомо, що декілька груп БпЛА у східній та південно-східній частині Одещини на межі з Миколаївщиною тримають північно-західний курс.
Нагадаємо, у ніч із 11 на 12 квітня ворог укотре атакував Україну ударними безпілотниками. Спочатку, увечері 11 квітня тривогу оголосили в Херсонській, Миколаївській і Кіровоградській областях, однак після опівночі вона охопила й інші регіони.
Раніше стало відомо, що внаслідок російського удару по Костянтинівці Донецької області керованою авіабомбою загинуло три людини. Також є поранені.
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