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Ракетная угроза — какая область Украины в опасности

13 апреля 2024 00:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога сейчас в Украине, 13 апреля — в какой области угроза ракетного удара
Ракетная опасность. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу в Украине сейчас, ночью в субботу 13 апреля, объявили в Одесской области. Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

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Карта воздушных тревог

Что известно о ночной воздушной тревоге в Одесской области

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 00:32 13 апреля. Военные предупредили о ракетной опасности.

Ракетная угроза - какая область Украины в опасности - фото 2
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: В 00:52 дали отбой.

Напомним, ночью 12 апреля российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Целью врага стали объекты энергетической инфраструктуры, в частности Одесского региона. Боевая работа Сил обороны обороны на юге Украины продолжалась около пяти часов. Один из вражеских дронов удалось сбить над Одесской областью.

Также мы сообщали о том, что ночью 12 апреля в Одесской области раздавались взрывы: работала ПВО.

война
обстрелы
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война в Украине

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