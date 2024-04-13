Воздушная тревога сейчас в Украине, 13 апреля — в какой области угроза ракетного удара

Ракетная угроза — какая область Украины в опасности
Воздушную тревогу в Украине сейчас, ночью в субботу 13 апреля, объявили в Одесской области. Есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.
Что известно о ночной воздушной тревоге в Одесской области
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 00:32 13 апреля. Военные предупредили о ракетной опасности.
Обновлено: В 00:52 дали отбой.
Напомним, ночью 12 апреля российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Целью врага стали объекты энергетической инфраструктуры, в частности Одесского региона. Боевая работа Сил обороны обороны на юге Украины продолжалась около пяти часов. Один из вражеских дронов удалось сбить над Одесской областью.
Также мы сообщали о том, что ночью 12 апреля в Одесской области раздавались взрывы: работала ПВО.
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