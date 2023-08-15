Ракетные атаки РФ: эксперт обратил внимание на закономерность

Последствия ракетной атаки во Львове Фото: Андрей Садовый

Оккупанты в ночь на 15 августа нанесли очередной ракетный удар по Украине. Россия применяет такое количество ракет Х-101/555, которое соответствует данным об их производстве, а именно до двух единиц в сутки.

Об этом написал украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"Очередной ракетный удар по Украине. Луцк, Львов, Смела, Днепр. Были запущены и были сбиты: 4/0-Х-22, 4/0-КРМ "Калибр", 20/16-Х-101/555. Отличительные моменты — с 6 августа первое применение Х-101/555, для чего было поднято 11 самолетов Ту-95МС, хотя, по идее, хватило бы и 3", — отметил журналист.

По его словам, хронология пусков ракет Х-101/555 в течение последних двух месяцев такова:

26 июня,

26 июля,

6 августа,

15 августа.

"При этом во время каждого из этих пусков применяется количество ракет, соответствующих данным об их производстве, до 2 ракет в сутки. Один раз — это случайность. Два раза — это совпадение. Три раза — это закономерность. Четыре раза... Возможно, в отношении Х-101/555 и вправду наступил тот момент, когда что производят, то и применяют. Хотя, это не отменяет того факта, что немного, но они увеличили производство", — объяснил Коваленко.

Он отметил, что пуски ракет с Черного моря КРМБ "Калибр" производились с фрегата. Его ударный потенциал — 8 ракет.

"Недогрузили или сэкономили? И зачем, если согласно боевой задаче достаточно было 4 ракеты, рисковали фрегатом в открытом море, а не применили ДЭПЛ?" – подчеркнул аналитик.

Удары не влияют на боевые действия

Российские военные продолжают наносить удары по тыловым городам Украины, не влияющим на ситуацию в зоне боевых действий.

"В целом, удары по настолько тыловой зоне Украины, Луцку и Львову, Смеле, а Днепр сложно назвать тыловым городом, но не имели какого либо воздействия на ситуацию в зоне боевых действий. Хотя, именно события в зоне БД сейчас больше всего нервируют россиян от того и конвульсии", — добавил Коваленко.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Напомним, российские войска жестоко атаковали Украину в ночь на 15 августа. В Офисе Президента Украины сказали, что регулярные обстрелы со стороны РФ являются доказательством бесчеловечной сущности оккупантов.