Нелюдська сутність окупантів: у Зеленського прокоментували нічний обстріл України

Обстріл України 15 серпня Фото: Олексій Кулеба

Російські війська жорстоко атакували Україну в ніч проти 15 серпня. В Офісі Президента України сказали, що регулярні обстріли з боку РФ є доказом нелюдської сутності окупантів.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Олексій Кулеба .

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Обстріл України 15 серпня

Волинь. Внаслідок ракетного вибуху на підприємстві загинуло троє людей, ще троє отримали травми. Ведеться робота з усунення наслідків, потерпілим надається допомога.

Львівська область. У Львові ракетні уламки потрапили в багатоквартирні будівлі, спричинивши шкоду людям та інфраструктурі. У приміських населених пунктах 10 житлових будинків та кілька автомобілів пошкоджено. Наразі повідомляється про десять постраждалих.

Івано-Франківська область. У Коломийському районі фрагменти ракети вразили приватне житло, а також два сусідні сараї.

Дніпропетровська область. У Дніпрі два робітники підприємства отримали травми від ракетних уламків. Дитячий спортивний центр також зазнав збитків.

Черкаська область. Сміла постраждала від ракетного удару: зону медичного закладу пошкоджено. Крім того, проблеми з подачею води та тепла у деяких районах міста.

Запорізька область. У селі поряд із Запоріжжям ракета вдарила у шкільний стадіон, пошкоджено навчальний будинок, низку житлових будівель та дитячий садок.

Донецька область. У Краматорську ракета вразила склад із продуктами. Одна людина загинула, ще одна травмована.

За словами Олексія Кулеби, зараз на місцях працюють спеціальні служби та надають допомогу постраждалим.

"Спроби росіян щодня і щоночі посіяти паніку і терор, обстрілюючи наші мирні громади — лише підтвердження нелюдської сутності окупантів. Ми бачимо, що ворога цікавлять дитячі садки, лікарні та багатоповерхівки", — зазначив він.

Нагадаємо, що в ніч проти 15 серпня російські війська обстріляли Україну, зокрема Волинь. Станом на ранок є інформація про трьох загиблих мирних жителів.

Також ми повідомляли, що у Львові вночі 15 серпня пролунали потужні вибухи. Росія завдала по місту ракетного удару.

Пізніше стало відомо, що у Львові внаслідок ракетної атаки є попадання до житлових будинків. Рятувальні служби працюють на місці. Пізніше влада міста показала фото наслідків.

Крім того, 14 серпня пізно ввечері, близько 23:23, Краматорськ на Донеччині зазнав ракетної атаки з боку російських військових. Попередньо атака була зроблена з використанням ЗРК С-300.