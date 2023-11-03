Ракетні війська, склад, деталі використання, перспективи ядерної зброї

Ракетні війська України. Чим ми можемо знищити окупантів
Ракетні війська є однією із найважливіших складових нинішньої російсько-української війни. Попри передачу ЗСУ різноманітних зразків західної техніки, основою ракетних військ України є вітчизняна техніка. Про неї, її перспективи і можливість відновлення стратегічної, ядерної зброї — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.
З чого складаються ракетні війська України: іноземна складова
Повномасштабне російське вторгнення спричинилося до справді тектонічних змін у Збройних силах України. Українська армія почала отримувати західні, натівські зразки озброєння та військової техніки. Однією із найважливіших частин західної військової допомоги Україні стала ракетна техніка.
Першим із західних далекобійних ракет до України приїхали британські Storm Shadow та французькі SCALP. (За великим рахунком, це одна і та ж крилата ракета, яка виробляється у різних європейських країнах.) Ракети такого ж типу невдовзі має надати Силам оборони України і Німеччина — йдеться про тамтешні ракети Taurus.
Україна отримала від партнерів по коаліції Рамштайн не тільки крилаті, а і балістичні ракети — славнозвісні американські ATACMS. Ці ракети уже внесли свою лепту в знищення російських окупантів. Так, перший же удар ATACMS’ів по аеродромах у окупованих Бердянську та Луганську, по-перше, знищила велику кількість ворожих гелікоптерів, а по-друге, змусила російське військове командування передислокувати ті машини, які уцілили, на територію Російської Федерації.
Але українська армія має на озброєнні не тільки західну зброю, а і власну техніку. Які ж ракетні комплекси допомагають Збройним силам України ліквідувати ворога — і які вітчизняні розробки можуть посилити і пришвидшити деокупацію захоплених росіянами територій?
З чого складаються ракетні війська України: вітчизняна складова
Отже, з чим українська армія зустріла ранок 24 лютого 2022 року. Відомий військовий експерт Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися з проханням про коментар, зазначив, що основою довоєнних ракетних військ ЗС України були ще радянські оперативно-тактичні комплекси.
Йдеться перш за все про комплекси "Точка" та "Точка-У". Сюди ж, до ракетної складової української армії, можна записати і радянські ракетні системи залпового вогню — "Град", "Смерч" та "Ураган". Ц техніку українська армія активно використовує, але головною проблемою є їхня моральна застарілість. Бо ж навіть новіша модифікація, "Точка-У", надійшла до армії СРСР в другій половині 80-х, що вже казати про "Точку", яку поставили на бойове чергування ще 1974 року.
Втім, український військово-промисловий комплекс в останні роки зайнявся розробкою власних зразків ракетної техніки. Перш за все варто сказати про оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" (в експортному варіанті відомий як "Грім-2"). Ця техніка, гроші на розробку якої дала Саудівська Аравія, є найпотужнішою та найгрізнішою в історії українського ВПК.
Досить лише того факту, що дальність удару "Сапсана" становить в максимальному форматі понад 500 кілометрів. А це означає, що російські війська матимуть у випадку використання цього ОТРК дуже серйозні проблеми. Як вже було сказано, після успішних ударів ATACMS’ами по Бердянську та Луганську окупанти змушені були передислокувати свої уцілілі гелікоптери на російські аеродроми у прикордонних регіонах. Але "Грім-2", на відміну від західних ракет, не матиме обмежень на удари по території РФ, а також діставатиме до усіх цих аеродромів.
Тож у випадку першого ж влучання ракет "Сапсана" російському військовому командуванню доведеться передислоковувати гелікоптери ще далі углиб Росії. Аж настільки, що відстань до лінії фронту сягне 700 кілометрів. А це автоматично означатиме, що використання гелікоптерів просто втратить будь-який практичний смисл.
Крім "Сапсана"/"Грому-2", українська військова промисловість відзначила розробкою і створенням таких зразків техніки, як "Вільха", берегова батарея "Нептун" (який знищив крейсер "Москва"), САУ "Богдана" (вона допомогла звільнити острів Зміїний). Тож перспективи як у вітчизняного ВПК, так і у Збройних сил України – після того, як ці зразки підуть в серійне виробництво – є досить оптимістичними.
Чи можливо відновити ядерний статус України
Ще одним, чи не найскладнішим в царині ракетної техніки питанням є можливість відновлення ракетного потенціалу України. Як відомо, до підписання Будапештського меморандуму наша держава мала на своїй території один із найбільших обсягів ядерної зброї — яку, згідно із домовленостями, довелося передати Росії. Чи може Україна в перспективі знову стати ядерною державою?
Дмитро Снєгирьов упевнений — відповідь на це питання є позитивною. Україна має для цього усі необхідні складові, як відповідні технології, так і носії. Експерт нагадав, що уся ядерна програма Радянського Союзу фактично трималася на розробках дніпропетровського конструкторського бюро "Південне", яке зараз цілком може попрацювати в цій царині на потреби України.
Головною ж проблемою у питанні можливого відновлення ядерного потенціалу України Снєгирьов вважає політичну волю вітчизняного керівництва. Втім, виробництво ядерної зброї — це питання дискусійне, а от ракетні системи, які використовують конвенційні боєприпаси, мають стати пріоритетом для українського військово-промислового комплексу. Причому як під час, так і після війни, для експансії на світовий ринок озброєнь.
Читайте Новини.LIVE!