Ракетные войска, состав, детали использования, перспективы ядерного оружия

Запуск ракеты из берегового комплекса "Нептун". Фото: УНИАН

Ракетні війська є однією із найважливіших складових нинішньої російсько-української війни. Попри передачу ЗСУ різноманітних зразків західної техніки, основою ракетних військ України є вітчизняна техніка. Про неї, її перспективи і можливість відновлення стратегічної, ядерної зброї — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

З чого складаються ракетні війська України: іноземна складова

Повномасштабне російське вторгнення спричинилося до справді тектонічних змін у Збройних силах України. Українська армія почала отримувати західні, натівські зразки озброєння та військової техніки. Однією із найважливіших частин західної військової допомоги Україні стала ракетна техніка.

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Першим із західних далекобійних ракет до України приїхали британські Storm Shadow та французькі SCALP. (За великим рахунком, це одна і та ж крилата ракета, яка виробляється у різних європейських країнах.) Ракети такого ж типу невдовзі має надати Силам оборони України і Німеччина — йдеться про тамтешні ракети Taurus.

Україна отримала від партнерів по коаліції Рамштайн не тільки крилаті, а і балістичні ракети — славнозвісні американські ATACMS. Ці ракети уже внесли свою лепту в знищення російських окупантів. Так, перший же удар ATACMS’ів по аеродромах у окупованих Бердянську та Луганську, по-перше, знищила велику кількість ворожих гелікоптерів, а по-друге, змусила російське військове командування передислокувати ті машини, які уцілили, на територію Російської Федерації.

Але українська армія має на озброєнні не тільки західну зброю, а і власну техніку. Які ж ракетні комплекси допомагають Збройним силам України ліквідувати ворога — і які вітчизняні розробки можуть посилити і пришвидшити деокупацію захоплених росіянами територій?

З чого складаються ракетні війська України: вітчизняна складова

Отже, з чим українська армія зустріла ранок 24 лютого 2022 року. Відомий військовий експерт Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися з проханням про коментар, зазначив, що основою довоєнних ракетних військ ЗС України були ще радянські оперативно-тактичні комплекси.

Йдеться перш за все про комплекси "Точка" та "Точка-У". Сюди ж, до ракетної складової української армії, можна записати і радянські ракетні системи залпового вогню — "Град", "Смерч" та "Ураган". Ц техніку українська армія активно використовує, але головною проблемою є їхня моральна застарілість. Бо ж навіть новіша модифікація, "Точка-У", надійшла до армії СРСР в другій половині 80-х, що вже казати про "Точку", яку поставили на бойове чергування ще 1974 року.

Втім, український військово-промисловий комплекс в останні роки зайнявся розробкою власних зразків ракетної техніки. Перш за все варто сказати про оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" (в експортному варіанті відомий як "Грім-2"). Ця техніка, гроші на розробку якої дала Саудівська Аравія, є найпотужнішою та найгрізнішою в історії українського ВПК.

Досить лише того факту, що дальність удару "Сапсана" становить в максимальному форматі понад 500 кілометрів. А це означає, що російські війська матимуть у випадку використання цього ОТРК дуже серйозні проблеми. Як вже було сказано, після успішних ударів ATACMS’ами по Бердянську та Луганську окупанти змушені були передислокувати свої уцілілі гелікоптери на російські аеродроми у прикордонних регіонах. Але "Грім-2", на відміну від західних ракет, не матиме обмежень на удари по території РФ, а також діставатиме до усіх цих аеродромів.

Тож у випадку першого ж влучання ракет "Сапсана" російському військовому командуванню доведеться передислоковувати гелікоптери ще далі углиб Росії. Аж настільки, що відстань до лінії фронту сягне 700 кілометрів. А це автоматично означатиме, що використання гелікоптерів просто втратить будь-який практичний смисл.

Крім "Сапсана"/"Грому-2", українська військова промисловість відзначила розробкою і створенням таких зразків техніки, як "Вільха", берегова батарея "Нептун" (який знищив крейсер "Москва"), САУ "Богдана" (вона допомогла звільнити острів Зміїний). Тож перспективи як у вітчизняного ВПК, так і у Збройних сил України – після того, як ці зразки підуть в серійне виробництво – є досить оптимістичними.

Чи можливо відновити ядерний статус України

Ще одним, чи не найскладнішим в царині ракетної техніки питанням є можливість відновлення ракетного потенціалу України. Як відомо, до підписання Будапештського меморандуму наша держава мала на своїй території один із найбільших обсягів ядерної зброї — яку, згідно із домовленостями, довелося передати Росії. Чи може Україна в перспективі знову стати ядерною державою?

Дмитро Снєгирьов упевнений — відповідь на це питання є позитивною. Україна має для цього усі необхідні складові, як відповідні технології, так і носії. Експерт нагадав, що уся ядерна програма Радянського Союзу фактично трималася на розробках дніпропетровського конструкторського бюро "Південне", яке зараз цілком може попрацювати в цій царині на потреби України.

Головною ж проблемою у питанні можливого відновлення ядерного потенціалу України Снєгирьов вважає політичну волю вітчизняного керівництва. Втім, виробництво ядерної зброї — це питання дискусійне, а от ракетні системи, які використовують конвенційні боєприпаси, мають стати пріоритетом для українського військово-промислового комплексу. Причому як під час, так і після війни, для експансії на світовий ринок озброєнь.