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Ракетний удар по будинку у Словʼянську: під завалами досі перебувають люди

15 квітня 2023 09:50
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Ракетний удар по будинку у Словʼянську: під завалами досі перебувають люди
Житловий будинок у Слов'янську, в який влучила ворожа ракета. Фото: Донецька ОВА
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У Слов'янську, 14 квітня, ворожа ракета влучила в житловий будинок. Під завалами ще є як мінімум п'ятеро людей. На місці працюють рятувальні служби.

Про це інформує міський голова Слов'янська Вадим Лях.

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Як зазначається, наразі відомо про 30 постраждалих:

  • 21 — поранений
  • 9 — загиблі

За ніч кількість загиблих збільшилася — вночі з-під завалів рятувальники дістали мертву жінку. Рятувальні роботи продовжуються. До них залучений спецзагін альпіністів ДСНС.

Під завалами будинку у провулку Парковому залишається ще п‘ятеро людей. Їхні особи встановлено.

Крім того, міський голова повідомляє, що немає відомостей про мешканців ще трьох квартир.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару з боку Росії на місто Слов'янськ кількість жертв зросла до восьми людей. Одна дитина, яку витягли з-під завалів, померла в автомобілі швидкої допомоги. Ще 21 особа отримала поранення, у тому числі ще одна дитина.

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