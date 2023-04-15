Ракетний удар по будинку у Словʼянську: під завалами досі перебувають люди
У Слов'янську, 14 квітня, ворожа ракета влучила в житловий будинок. Під завалами ще є як мінімум п'ятеро людей. На місці працюють рятувальні служби.
Про це інформує міський голова Слов'янська Вадим Лях.
У Слов'янську внаслідок обстрілів загинули щонайменше дев'ять людей
Як зазначається, наразі відомо про 30 постраждалих:
- 21 — поранений
- 9 — загиблі
За ніч кількість загиблих збільшилася — вночі з-під завалів рятувальники дістали мертву жінку. Рятувальні роботи продовжуються. До них залучений спецзагін альпіністів ДСНС.
Під завалами будинку у провулку Парковому залишається ще п‘ятеро людей. Їхні особи встановлено.
Крім того, міський голова повідомляє, що немає відомостей про мешканців ще трьох квартир.
Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару з боку Росії на місто Слов'янськ кількість жертв зросла до восьми людей. Одна дитина, яку витягли з-під завалів, померла в автомобілі швидкої допомоги. Ще 21 особа отримала поранення, у тому числі ще одна дитина.