Кількість жертв у Слов'янську збільшилась

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Reuters

Внаслідок ракетного удару з боку Росії на місто Слов'янськ кількість жертв зросла до восьми людей. Одна дитина, яку витягли з-під завалів, померла в автомобілі швидкої допомоги. Ще 21 особа отримала поранення, у тому числі ще одна дитина.

Про це було сказано в ефірі телемарафону.

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Рятувальні служби продовжують роботу на місці події та допомагають постраждалим. Поліцейські перевіряють будинки та надають допомогу нужденним.

Ситуація перебуває під контролем, але кількість постраждалих продовжує зростати. Місцева влада зробила заклик до громадян бути гранично обережними та дотримуватися заходів безпеки.

Наразі поліція та рятувальні служби продовжують роботу на місці події, щоб надати допомогу постраждалим та забезпечити безпеку мешканців міста.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів.

За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, російські терористи влучили у три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола.