Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Кількість жертв у Слов'янську збільшилась arrow

Кількість жертв у Слов'янську збільшилась

14 квітня 2023 21:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кількість жертв у Слов'янську збільшилась
Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Внаслідок ракетного удару з боку Росії на місто Слов'янськ кількість жертв зросла до восьми людей. Одна дитина, яку витягли з-під завалів, померла в автомобілі швидкої допомоги. Ще 21 особа отримала поранення, у тому числі ще одна дитина.

Про це було сказано в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Обстріл Слов'янська

Рятувальні служби продовжують роботу на місці події та допомагають постраждалим. Поліцейські перевіряють будинки та надають допомогу нужденним.

Ситуація перебуває під контролем, але кількість постраждалих продовжує зростати. Місцева влада зробила заклик до громадян бути гранично обережними та дотримуватися заходів безпеки.

Наразі поліція та рятувальні служби продовжують роботу на місці події, щоб надати допомогу постраждалим та забезпечити безпеку мешканців міста.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів.

За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, російські терористи влучили у три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB