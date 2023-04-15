Ракетный удар по дому в Славянске: под завалами до сих пор находятся люди

Жилой дом в Славянске, в который попала вражеская ракета. Фото: Донецкая ОВА

В Славянске, 14 апреля, вражеская ракета попала в жилой дом. Под завалами еще есть как минимум 5 человек. На месте работают спасательные службы.

Об этом информирует городской голова Славянская Вадим Лях.

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Как отмечается, известно о 30 пострадавших:

21 - раненый

9 - погибшие

За ночь количество погибших увеличилось — ночью из-под завалов спасатели извлекли мертвую женщину. Спасательные работы продолжаются. К ним привлечен спецотряд альпинистов ГСЧС.

Под завалами дома в переулке Парковом остается еще пять человек. Их личности установлены.

Кроме того, городской голова сообщает, что нет сведений об жильцах еще трех квартир.

Напомним, что в результате ракетного удара со стороны России на город Славянск количество жертв возросло до восьми человек. Один ребенок, вытащенный из-под завалов, умер в автомобиле скорой помощи. Еще 21 человек получил ранения, в том числе еще один ребенок.