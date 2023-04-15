Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Ракетный удар по дому в Славянске: под завалами до сих пор находятся люди arrow

Ракетный удар по дому в Славянске: под завалами до сих пор находятся люди

15 апреля 2023 09:50
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Ракетный удар по дому в Славянске: под завалами до сих пор находятся люди
Жилой дом в Славянске, в который попала вражеская ракета. Фото: Донецкая ОВА
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Славянске, 14 апреля, вражеская ракета попала в жилой дом. Под завалами еще есть как минимум 5 человек. На месте работают спасательные службы.

Об этом информирует городской голова Славянская Вадим Лях.

Читайте также:

В Славянске в результате обстрелов погибли минимум девять человек

Как отмечается, известно о 30 пострадавших:

  • 21 - раненый
  • 9 - погибшие

За ночь количество погибших увеличилось — ночью из-под завалов спасатели извлекли мертвую женщину. Спасательные работы продолжаются. К ним привлечен спецотряд альпинистов ГСЧС.

Под завалами дома в переулке Парковом остается еще пять человек. Их личности установлены.

Кроме того, городской голова сообщает, что нет сведений об жильцах еще трех квартир.

Напомним, что в результате ракетного удара со стороны России на город Славянск количество жертв возросло до восьми человек. Один ребенок, вытащенный из-под завалов, умер в автомобиле скорой помощи. Еще 21 человек получил ранения, в том числе еще один ребенок.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB