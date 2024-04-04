Ракетний удар по піцерії в Краматорську — місцевого коригувальника покарав суд

Судове засідання. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Донецькій області засудили зрадника, який навів російський ракетний удар по піцерії у Краматорську 27 червня 2023 року. Йому призначили довічне ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у четвер, 4 березня.

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Ракетний удар по піцерії в Краматорську

"Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді провину мешканця м. Краматорська, за наведенням якого армія РФ завдала удар з ракетного комплексу "Іскандер М" по закладу RIA PIZZA", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Краматорську. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Внаслідок удару загинуло 13 людей, 64 було поранено. Серед загиблих є чотири дитини, одна — отримала поранення.

Наслідки обстрілу Краматорську. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Суд встановив, що фігурант, який працював на газотранспортному підприємстві, був завербований для виконання завдань представником РФ.

Відомо, що 27 червня 2023 року до нього вчергове звернувся так званий "начальник відділення розвідки командування ВВ МВС ДНР".

Він поставив перед зрадником завдання щодо перевірки інформації про наявність українських військових у піцерії RIA PIZZA в м. Краматорську.

Фігурант погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автівки з військовими номерами та самих військових у закладі харчування.

Судове засідання. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Чоловік записав два відео, які одразу надіслав росіянам в месенджер Telegram. Він старанно приховував свої дії від сторонніх очей.

В Офісі генпрокурора додали, що на вирок суду чоловік чекав під вартою.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, Донецька область. Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста, друге — у селище Біленьке.

Також у Харківській області затримали родину зрадників, яка допомагала російським загарбникам зірвати постачання української техніки та зброї на передову. Підозрюваними виявилися брат і сестра, які працювали на комунальному підприємстві у селищі Донець Ізюмського району.