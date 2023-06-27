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Росіяни вдарили ракетами по Краматорську, є загиблі

27 червня 2023 20:56
оновлено: 21:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни вдарили ракетами по Краматорську, є загиблі
Наслідки удару по Краматорську 27 червня. Фото: t.me/ermaka2022
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, Донецька область. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та місцеві Telegram-канали. 

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Відомо, що 27 червня окупанти вдарили ракетами по Краматорську. 

"Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста. Друге — у селище Біленьке", — повідомляє Єрмак.

скріншот

Наразі вся інформація про постраждалих та загиблих уточнюється, проте очевидці кажуть, що під завалами є люди і поранені.

Оновлено 21:00. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали 15 людей. 

Оновлено 21:30. За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Загалом поранені 22 людини, з яких одна дитина.

"Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків. Триває розбір завалів. Там можуть знаходитися люди. Рятувальники та поліцейські працюють на місці", — повідомив Клименко.

Нагадаємо, 27 червня росіяни обстріляли житлові райони Херсона. Відомо, що внаслідок атаки двоє людей поранені. 

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