Росіяни вдарили ракетами по Краматорську, є загиблі
У вівторок, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, Донецька область. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та місцеві Telegram-канали.
Обстріли Краматорська 27 червня
Відомо, що 27 червня окупанти вдарили ракетами по Краматорську.
"Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста. Друге — у селище Біленьке", — повідомляє Єрмак.
Наразі вся інформація про постраждалих та загиблих уточнюється, проте очевидці кажуть, що під завалами є люди і поранені.
Оновлено 21:00. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали 15 людей.
Оновлено 21:30. За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Загалом поранені 22 людини, з яких одна дитина.
"Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків. Триває розбір завалів. Там можуть знаходитися люди. Рятувальники та поліцейські працюють на місці", — повідомив Клименко.
Нагадаємо, 27 червня росіяни обстріляли житлові райони Херсона. Відомо, що внаслідок атаки двоє людей поранені.