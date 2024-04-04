Ракетный удар по пиццерии в Краматорске — местного корректировщика наказал суд

Судебное заседание. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Донецкой области осудили предателя, который навел российский ракетный удар по пиццерии в Краматорске 27 июня 2023 года. Ему назначили пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в четверг, 4 марта.

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Ракетный удар по пиццерии в Краматорске

"Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали в суде вину жителя г. Краматорска, по наводке которого армия РФ нанесла удар из ракетного комплекса "Искандер М" по заведению RIA PIZZA", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Краматорска. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В результате удара погибли 13 человек, 64 были ранены. Среди погибших есть четыре ребенка, один — получил ранения.

Последствия обстрела Краматорска. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за государственную измену.

Суд установил, что фигурант, работавший на газотранспортном предприятии, был завербован для выполнения задач представителем РФ.

Известно, что 27 июня 2023 года к нему в очередной раз обратился так называемый "начальник отделения разведки командования ОВ МВД ДНР".

Он поставил перед предателем задачу по проверке информации о наличии украинских военных в пиццерии RIA PIZZA в г. Краматорске.

Фигурант согласился с предложением. В центре города он заметил на парковке автомобили с военными номерами и самих военных в заведении питания.

Судебное заседание. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Мужчина записал два видео, которые сразу прислал россиянам в мессенджер Telegram. Он старательно скрывал свои действия от посторонних глаз.

В Офисе генпрокурора добавили, что приговора суда мужчина ждал под стражей.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, 27 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, Донецкая область. Первое попадание было в заведение питания в центре города, второе — в поселок Беленькое.

Также в Харьковской области задержана семья предателей, которая помогала российским захватчикам сорвать поставки украинской техники и оружия на передовую. Подозреваемыми оказались брат и сестра, работавшие на коммунальном предприятии в поселке Донец Изюмского района.