Ракетный удар по пиццерии в Краматорске — местного корректировщика наказал суд
В Донецкой области осудили предателя, который навел российский ракетный удар по пиццерии в Краматорске 27 июня 2023 года. Ему назначили пожизненное заключение.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в четверг, 4 марта.
Ракетный удар по пиццерии в Краматорске
"Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали в суде вину жителя г. Краматорска, по наводке которого армия РФ нанесла удар из ракетного комплекса "Искандер М" по заведению RIA PIZZA", — говорится в сообщении.
В результате удара погибли 13 человек, 64 были ранены. Среди погибших есть четыре ребенка, один — получил ранения.
Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за государственную измену.
Суд установил, что фигурант, работавший на газотранспортном предприятии, был завербован для выполнения задач представителем РФ.
Известно, что 27 июня 2023 года к нему в очередной раз обратился так называемый "начальник отделения разведки командования ОВ МВД ДНР".
Он поставил перед предателем задачу по проверке информации о наличии украинских военных в пиццерии RIA PIZZA в г. Краматорске.
Фигурант согласился с предложением. В центре города он заметил на парковке автомобили с военными номерами и самих военных в заведении питания.
Мужчина записал два видео, которые сразу прислал россиянам в мессенджер Telegram. Он старательно скрывал свои действия от посторонних глаз.
В Офисе генпрокурора добавили, что приговора суда мужчина ждал под стражей.
Напомним, 27 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, Донецкая область. Первое попадание было в заведение питания в центре города, второе — в поселок Беленькое.
Также в Харьковской области задержана семья предателей, которая помогала российским захватчикам сорвать поставки украинской техники и оружия на передовую. Подозреваемыми оказались брат и сестра, работавшие на коммунальном предприятии в поселке Донец Изюмского района.
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