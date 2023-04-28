Ракетний удар по Умані: експерт назвав цілі ворога

Наслідки ракетного удару по 9-поверхівці в Умані, 28 квітня 2023 року. Фото: ДСНС

Швидше за все російські війська в ніч на пʼятницю 28 квітня намагалися вдарити по обʼєктах в Умані, які мають для них стратегічне значення. Однак промахнулися і поцілили по житловому будинку. Це означає, що їхні ракети або дефективні або ж отримані ними розвіддані не співпадають з реальністю.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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За його словами, росіяни вчинили черговий військовий злочин, адже дві ракети влучили по цивільним будинкам, а не по військовим цілям чи базам НАТО, як про це говорить російська пропаганда.



Водночас ракета типу Х-101, яка наймовірніше зруйнувала багатоповерхівку в Умані, — наразі є не лише дефіцитною для Росії, а й досить дорогою (Х-101 коштує до 14 млн. дол. - ред.).

Тому якби ворог хотів тероризувати мирне населення, то використав би значну дешевшу ракету — як от С-300. Їх у нього вдосталь, на відміну від крилатих ракет, якими вони атакували територію Україну упродовж осені-зими.

Олександр Коваленко Фото: Новини.LIVE

"Це означає, що у росіян або вже дефективна зброя. Можливо, вона нова, але через брак часу не проходить достатніх контролів і має погану точність. Або ж отримані ворогом розвіддані не співпадають з реальністю. Або ж ці два фактори працюють одразу", — відзначив Коваленко.

На його думку, ракетна атака в ніч на 28 квітня має нульовий військовий ефект. Вона не є масовою, що означає, що ворог або ж резервує ракети для атак у травні або ж використовує, що має.

Нагадаємо, в ніч на пʼятницю 28 квітня ворог завдав по території України чергового ракетного удару. Було випущено 23 крилаті ракети Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Сили ППО знищили 21 ракету, із них 11 у повітряному просторі Києва та області. На жаль, є влучання по житловим будинкам. Зокрема, в Умані на Черкащині, в місті Українка, що на Київщині та у Дніпрі. Загинуло щонайменше 16 осіб.