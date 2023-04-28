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Ракетный удар по Умани: эксперт назвал цели врага

28 апреля 2023 14:52
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Ракетный удар по Умани: эксперт назвал цели врага
Последствия ракетного удара по 9-этажке в Умани, 28 апреля 2023 года. Фото: ГСЧС
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Скорее всего, российские войска в ночь на пятницу 28 апреля пытались ударить по объектам в Умани, которые имеют для них стратегическое значение. Однако промахнулись и попали по жилому дому. Это означает, что их ракеты или дефективные или полученные ими разведданные не совпадают с реальностью.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, россияне совершили очередное военное преступление, ведь две ракеты попали по гражданским домам, а не по военным целям или базам НАТО, как об этом говорит российская пропаганда.

В то же время ракета типа Х-101, которая, скорее всего, разрушила многоэтажку в Умани, — не только дефицитная для России, но и достаточно дорогая (Х-101 стоит до 14 млн. долл. - ред.).

Поэтому если бы враг хотел терроризировать мирное население, то использовал бы более дешевую ракету, как С-300. Их у него достаточно, в отличие от крылатых ракет, которыми россияне атаковали территорию Украины на протяжении осени-зимы.

Александр Коваленко
Александр Коваленко Фото: Новини.LIVE

"Это значит, что у россиян или уже дефективное оружие. Возможно, оно новое, но из-за нехватки времени не проходит достаточных контролей и имеет плохую точность. Или же полученные врагом разведданные не совпадают с реальностью. Или эти два фактора работают сразу", — отметил Коваленко.

По его мнению, ракетная атака в ночь на 28 апреля имеет нулевой военный эффект. Она не является массовой, что означает, что враг или резервирует ракеты для атак в мае или использует, что имеет.

Напомним, в ночь на пятницу 28 апреля враг нанес по территории Украины очередной ракетный удар. Было выпущено 23 крылатых ракеты Х-101/Х-555, а также два БпЛА оперативно-тактического уровня.

Силы ПВО уничтожили 21 ракету, из них 11 - в воздушном пространстве Киева и области. К сожалению, есть попадания по жилым домам. В частности, в Умани на Черкасщине, в городе Украинка Киевской области и в Днепре. Погибли не менее 16 человек.

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