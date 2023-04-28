Україна вночі пережила чергову ракетну атаку: що відомо

Наслідки російських ударів по Дніпру (ліворуч) та Умані. Фото із соцмереж

У ніч з 27 на 28 квітня у всіх регіонах України лунала сирена повітряної тривоги. Кілька українських міст опинилося під ударом російських ракет, загинули мирні жителі.

Про це повідомили у соцмережах та ЗМІ.

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Дніпро

Російські ракети вкотре обстріляли адміністративний центр Дніпропетровської області.

Одна з ракет влучила у житловий будинок у Дніпрі.

За повідомленням міського голови Дніпра Бориса Філатова, під час нічного удару загинуло дві особи — молода жінка та трирічна дитина.

Умань

У районному центрі Черкаської області російські окупанти, за інформацією Національної поліції, обстріляли відразу кілька житлових будинків.

Зокрема, була частково зруйнована дев’ятиповерхівка.

Як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, на ранок 28 квітня було відомо про трьох загиблих і вісьмох поранених місцевих жителів.

Київська область

Столиця України не постраждала, а от місто Українка у Київській області зазнало ураження російською ракетою.

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, в Україні був пошкоджений житловий будинок. Травмувалося двоє людей.

Коментар Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про деталі масового ракетного удару.

За його словами, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, що вибухи уночі було чутно ще і у Києві та Миколаєві. Пізніше повідомили, що лише в небі над столицею Повітряними силами було знищено 11 крилатих ракет та збито два безпілотники. Серед цивільного населення столиці постраждалих, на щастя, не виявилося.