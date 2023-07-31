Ракетних ударів по Україні побільшало: у Генштабі розповіли деталі

Пожежа після ракетного удару по Дніпру 28 липня. Фото: ДСНС України

Розпочалася 523 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. У ніч з 30 на 31 липня загарбники здійснили 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак серед цивільних людей є загиблі та поранені. До того ж руйнувань зазнали житлові будинки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо про обстріли 30 липня

Окупанти продовжують терор мирного населення. Так, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, зокрема, постраждали Сеньківка та Бучки Чернігівської області; Середина-Буда і Прогрес на Сумщині та Вовчанськ і Бударки Харківської області.

Чимало обстрілів зазнала Донеччина. Так, на Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки, Серебрянки і Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Спірне, Берестове і Роздолівка Донецької області.

Також постраждали 20 населених пунктів на Бахмутському напрямку. Там противник завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Білої Гори та Костянтинівки. Жителі Авдівського напрямку також були в небезпеці.

"На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Олександропіль, Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове та Невельське Донецької області", — йдеься у повідомленні.

В районі Старомайського на Донеччині ворог завдав авіаційного удару. Водночас на цьому ж напрямку росіяни обстріляли Благодатне, Вугледар та Пречистівку Донецької області.

До того ж попри обстріли мирного населення РФ продовжує займатися окозамилюванням на тимчасово окупованих територіях. Так, до населеного пункту Мілове Луганської області, прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернетмережі до російських операторів — прокладають кабелі зв’язку з території РФ.

Що відомо про успіхи українських захисників за минулу добу

Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар’їнки та Побєди, що на Донеччині. Однак окупанти натомість обстріляли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Георгіївка та Гостре Донецької області.

На Харківщині на Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового. Водночас артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

Українські захисники в окопах. Фото: Генштаб ЗСУ

До того ж триває український контрнаступ. Тож загарбники зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

"Ворог завдав авіаційного удару в районі Зміївки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дмитрівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Херсон, Берегове та Велетенське Херсонської області", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

ЗСУ здійснюють обстріл окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Також за минулу добу авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Вертоліт Сил оборони. Фото: Генштаб ЗСУ

Захисники знищили 4 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Успіхи є і в підрозділів ракетних військ і артилерії.

"Протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу ворога", — повідомляє Генштаб.

Нагадаємо, Україна готується до обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Водночас стало відомо, що Миколаївщина серед лідерів за відновленням після обстрілів.