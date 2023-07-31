Ракетных ударов по Украине стало больше: в Генштабе рассказали детали

Пожар после ракетного удара по Днепру 28 июля. Фото: ГСЧС Украины

Начались 523 сутки российского широкомасштабного в Украине. В ночь с 30 на 31 июля, захватчики совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданских людей погибли и ранены. К тому же разрушения получили жилые дома.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Что известно об обстрелах 30 июля

Оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, на Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности, пострадали Сеньковка и Бучки Черниговской области; Середина-Буда и Прогресс в Сумской области и Волчанск и Бударки Харьковской области.

Немало обстрелов подверглась Донетчина. Так, на Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку на Луганщине и Торскому, Спорному, Берестову и Раздоловке Донецкой области.

Также пострадали 20 населённых пунктов на Бахмутском направлении. Там противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки. Жители Авдовского направления тоже были в опасности.

"На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в том числе Александрополь, Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Нетайлово и Невельское Донецкой области", — говорится в сообщении.

В районе Старомайского Донецкой области враг нанес авиационный удар. В то же время, на этом же направлении россияне обстреляли Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

К тому же, несмотря на обстрелы мирного населения РФ, продолжает заниматься очковтирательством на временно оккупированных территориях. Так, в населенный пункт Милово Луганской области прибыли военнослужащие российских оккупационных войск для подключения городской связи и интернетсети к российским операторам — прокладывают кабели связи с территории РФ.

Что известно об успехах украинских защитников за прошедшие сутки

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Однако оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Георгиевка и Остро Донецкой области.

В Харьковской области на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника восточнее Берестового. В то же время артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Новомлинску, Западному, Кондрашовке, Купянску и Кисловке Харьковской области.

Украинские защитники в окопах. Фото: Генштаб ВСУ

К тому же продолжается украинское контрнаступление. Захватчики сосредоточивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

"Враг нанес авиационный удар в районе Змиевки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дмитровка, Берислав, Веселое, Антонов , Берегово и гигантское Херсонской области" , — говорится в сообщении Генштаба.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

ВСУ производят обстрел окупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Также за минувшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Вертолет сил обороны. Фото: Генштаб ВСУ

Защитники уничтожили 4 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Успехи есть и у подразделений ракетных войск и артиллерии.

"В течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 2 района сосредоточения личного состава врага", — сообщает Генштаб.

Напомним, Украина готовится к обстрелам объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила вице-премьер-министр, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В то же время, стало известно, что Николаевщина среди лидеров по восстановлению после обстрелов.