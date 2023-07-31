Ракетных ударов по Украине стало больше: в Генштабе рассказали детали
Начались 523 сутки российского широкомасштабного в Украине. В ночь с 30 на 31 июля, захватчики совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданских людей погибли и ранены. К тому же разрушения получили жилые дома.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Что известно об обстрелах 30 июля
Оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, на Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности, пострадали Сеньковка и Бучки Черниговской области; Середина-Буда и Прогресс в Сумской области и Волчанск и Бударки Харьковской области.
Немало обстрелов подверглась Донетчина. Так, на Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку на Луганщине и Торскому, Спорному, Берестову и Раздоловке Донецкой области.
Также пострадали 20 населённых пунктов на Бахмутском направлении. Там противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки. Жители Авдовского направления тоже были в опасности.
"На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в том числе Александрополь, Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Нетайлово и Невельское Донецкой области", — говорится в сообщении.
В районе Старомайского Донецкой области враг нанес авиационный удар. В то же время, на этом же направлении россияне обстреляли Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.
К тому же, несмотря на обстрелы мирного населения РФ, продолжает заниматься очковтирательством на временно оккупированных территориях. Так, в населенный пункт Милово Луганской области прибыли военнослужащие российских оккупационных войск для подключения городской связи и интернетсети к российским операторам — прокладывают кабели связи с территории РФ.
Что известно об успехах украинских защитников за прошедшие сутки
Украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Однако оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Георгиевка и Остро Донецкой области.
В Харьковской области на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника восточнее Берестового. В то же время артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Новомлинску, Западному, Кондрашовке, Купянску и Кисловке Харьковской области.
К тому же продолжается украинское контрнаступление. Захватчики сосредоточивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск на Запорожском и Херсонском направлениях.
"Враг нанес авиационный удар в районе Змиевки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дмитровка, Берислав, Веселое, Антонов , Берегово и гигантское Херсонской области" , — говорится в сообщении Генштаба.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
Также за минувшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Защитники уничтожили 4 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Успехи есть и у подразделений ракетных войск и артиллерии.
"В течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 2 района сосредоточения личного состава врага", — сообщает Генштаб.
Напомним, Украина готовится к обстрелам объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила вице-премьер-министр, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
В то же время, стало известно, что Николаевщина среди лидеров по восстановлению после обстрелов.