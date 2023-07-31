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Україна готується до обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури, — Верещук

31 липня 2023 03:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Україна готується до обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури, — Верещук
Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Україна готується до чергових обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури. Це питання обговорювалося на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, який відбувся в Івано-Франківську.

Таке повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в етері Національного телемарафону "Єдині новини". 

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Підготовка країни до зими

На засіданні Конгрес у місцевих і регіональних влад при Президентові України порушувалося питання, як зимуватиме країна в умовах тотальних обстрілів з боку РФ. 

"Ми не прогнозуємо великої міграції з України цієї зими. Але ми точно готуємося до того, що противник може обстрілювати наші об’єкти енергетичної інфраструктури, цивільні об’єкти. Отже, ми розуміємо, що буде робити уряд", — заявила Ірина Верещук.

Також вона повідомила, що у західних областях України розгорнуто інфраструктуру, яка зможе прийняти переселенців у разі такої потреби. Йдеться про понад 20 тисяч місць.

Засідання Конгресу. Фото: Telegram

Нагадаємо, вночі, 31 липня, в Україні була оголошена повітряна тривога. "Почервоніла" вся країна. У Повітряних силах України попереджали про загрозу атаки безпілотників та балістики.

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