Україна готується до обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури, — Верещук
Україна готується до чергових обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури. Це питання обговорювалося на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, який відбувся в Івано-Франківську.
Таке повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в етері Національного телемарафону "Єдині новини".
Підготовка країни до зими
На засіданні Конгрес у місцевих і регіональних влад при Президентові України порушувалося питання, як зимуватиме країна в умовах тотальних обстрілів з боку РФ.
"Ми не прогнозуємо великої міграції з України цієї зими. Але ми точно готуємося до того, що противник може обстрілювати наші об’єкти енергетичної інфраструктури, цивільні об’єкти. Отже, ми розуміємо, що буде робити уряд", — заявила Ірина Верещук.
Також вона повідомила, що у західних областях України розгорнуто інфраструктуру, яка зможе прийняти переселенців у разі такої потреби. Йдеться про понад 20 тисяч місць.
Нагадаємо, вночі, 31 липня, в Україні була оголошена повітряна тривога. "Почервоніла" вся країна. У Повітряних силах України попереджали про загрозу атаки безпілотників та балістики.