Україна готується до обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури, — Верещук

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Фото: Facebook

Україна готується до чергових обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури. Це питання обговорювалося на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, який відбувся в Івано-Франківську.

Таке повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в етері Національного телемарафону "Єдині новини".

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На засіданні Конгрес у місцевих і регіональних влад при Президентові України порушувалося питання, як зимуватиме країна в умовах тотальних обстрілів з боку РФ.

"Ми не прогнозуємо великої міграції з України цієї зими. Але ми точно готуємося до того, що противник може обстрілювати наші об’єкти енергетичної інфраструктури, цивільні об’єкти. Отже, ми розуміємо, що буде робити уряд", — заявила Ірина Верещук.

Також вона повідомила, що у західних областях України розгорнуто інфраструктуру, яка зможе прийняти переселенців у разі такої потреби. Йдеться про понад 20 тисяч місць.

Засідання Конгресу. Фото: Telegram

Нагадаємо, вночі, 31 липня, в Україні була оголошена повітряна тривога. "Почервоніла" вся країна. У Повітряних силах України попереджали про загрозу атаки безпілотників та балістики.