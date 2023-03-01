Росія готує новий ракетний удар: експерт про загрозу

Ракетних ударів по Україні стане менше: експерт назвав причину
Завдяки ефективності української ППО росія наноситиме все менше ракетних ударів по Україні. Наразі вона сягає 80% і якщо ворог знизить кількість ракет у запуску — шанси пробити повітряну оборону значно впадуть.
Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
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За його словами, запускати по 50 ракет кожного разу — у росіян немає можливості. Через це зрештою вони змушені будуть збільшувати інтервали поміж ракетними ударами.
Проте наступна атака як і раніше буде комбінованою. Тобто ракети полетять з моря та повітря, а також можуть застосуватися "шахеди" для виснаження нашої ППО.
"До речі, у них з'явилися крилаті ракети Х-101 із модифікованими системами, які, по суті, закривають ракету від нашого радара. Через це вона може вийти із зони огляду радіолокаційної станції, і ми будемо змушені почати шукати її заново", — повідомив експерт.
На його думку, завдяки цій опції під час останнього удару ворог зміг підняти його ефективність на 10%. Проте вона вже відома Повітряним військам, відтак ворог не зможе нею скористатися.
Нагадаємо, у неділю 26 лютого білоруські партизани пошкодили російській літак далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛОіУ) А-50. Він допомагав ворогу наводити та коригувати ракетні удари по Україні, піднімаючись у повітряний простір білорусі.
Його ремонт може зайняти кілька місяців, чим можуть скористатися Збройні Сили України.